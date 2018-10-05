Как выглядят лучшие пейзажи, снятые дроном (фото)
Авторитетное британское издание Ammonite Press, которое специализируется на книгах по искусству, составило подборку лучших фотографов, которые снимают пейзажи при помощи дрона.
Авторитетное британское издание Ammonite Press, которое специализируется на книгах по искусству, составило подборку лучших фотографов, которые снимают пейзажи при помощи дрона.
Жером Куртьель
Куртьель — французский фотограф, который живет в Лондоне. Он снимает с дрона уже три года. Куртьель сотрудничает с изданиями Times, The Guardian, BBC, CNN. В 2017 году сделанная им фотография лавандового поля был названа лучшей в категории «Природа» по версии журнала National Geographic.
Стейси Гарлингтон
Гарлингтон живет на Гавайях. Она не только практикует аэрофотографию, но и преподает. Гарлингтон ездит по всему миру с
Бахир Мукарзель
Фотограф живет в Дубае с 2002 года и часто снимает родной город. Его фотографии небоскрёбов не раз получали престижные призы.
Франческо Каттуто
37-летний фотограф живет в Италии, но часто путешествует по миру в поисках лучших видов. Он стал победителем конкурса International Drone Photography Contest в 2016 году.
Карим Илия
Фотограф и видеооператор живет на Гавайях. Он снимает не только с воздуха, но и под водой, как опытный дайвер.
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