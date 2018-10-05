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17:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят лучшие пейзажи, снятые дроном (фото)

Авторитетное британское издание Ammonite Press, которое специализируется на книгах по искусству, составило подборку лучших фотографов, которые снимают пейзажи при помощи дрона.

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Жером Куртьель

Куртьель — французский фотограф, который живет в Лондоне. Он снимает с дрона уже три года. Куртьель сотрудничает с изданиями Times, The Guardian, BBC, CNN. В 2017 году сделанная им фотография лавандового поля был названа лучшей в категории «Природа» по версии журнала National Geographic.

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Стейси Гарлингтон

Гарлингтон живет на Гавайях. Она не только практикует аэрофотографию, но и преподает. Гарлингтон ездит по всему миру с мастер-классами для фотографов, обучая их работе с дронами.

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Бахир Мукарзель

Фотограф живет в Дубае с 2002 года и часто снимает родной город. Его фотографии небоскрёбов не раз получали престижные призы.

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Франческо Каттуто

37-летний фотограф живет в Италии, но часто путешествует по миру в поисках лучших видов. Он стал победителем конкурса International Drone Photography Contest в 2016 году.

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Карим Илия

Фотограф и видеооператор живет на Гавайях. Он снимает не только с воздуха, но и под водой, как опытный дайвер.

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