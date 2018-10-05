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19:16 (мск), источник: РИА Новости

Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь.

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Источник: РИА Новости

Согласно обоснованию к проекту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, этот шаг обусловлен борьбой с суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией.

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Так, цену на водку предлагают повысить до 215 рублей. Сейчас бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 205 рублей. Отмечается, что цена повысится в 2019 году, в нее включены НДС и акциз.

Также ведомство предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк с 371 рубля до 388 рублей за пол-литра, бренди — с 293 рублей до 307 рублей.

Кроме того, Минфин хочет отменить обязанность производителей и импортеров алкогольной продукции наносить штрихкоды на акцизные марки.

Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.

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