Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь.
Согласно обоснованию к проекту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, этот шаг обусловлен борьбой с суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией.
Так, цену на водку предлагают повысить до 215 рублей. Сейчас бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 205 рублей. Отмечается, что цена повысится в 2019 году, в нее включены НДС и акциз.
Также ведомство предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк с 371 рубля до 388 рублей за
Кроме того, Минфин хочет отменить обязанность производителей и импортеров алкогольной продукции наносить штрихкоды на акцизные марки.
Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.
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