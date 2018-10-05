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17:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Любитель животных спасает бездомных коров на своем мотоцикле

Кроме волонтеров, животные никому не нужны.

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Коровы в Непале считаются священными животными, а потому причинять им вред и уж тем более убивать их здесь строжайше запрещено. Но после того, как корова перестает давать молоко, она становится ненужной, и зачастую нерадивые хозяева просто выставляют животное на улицу. Такая же участь ждет и маленьких бычков, которые малополезны в хозяйстве.

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Неудивительно, что улицы Непала наводнили бездомные коровы, которые не только страдают и гибнут, но еще и становятся причинами ДТП. Решать эту проблему чиновники не торопятся, и потому за дело взялись волонтеры.

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Одним из первых на сложившуюся ситуацию обратил внимание Гопал Нупане из Катманду. Он обращался к местным властям с просьбой о помощи и, в конце концов, ему выделили землю для строительства приюта. Но на этом финансирование закончилось, и сейчас Гопал вынужден крутиться, чтобы обеспечить уход и заботу 160 коровам и бычкам, которых он спас.

Мужчина подбирает брошенных животных на улицах и на своем мотоцикле привозит их в приют. После необходимого медицинского осмотра и карантина коров расселяют по специальным загонам.

По словам волонтера, в месяц содержание одного животного обходится примерно в 200 долларов, но сумма может увеличиться втрое, если оно заболеет.

Приют существует за счет пожертвований прихожан из храма Пашупатинатх, а также благодаря усердной работе волонтеров.

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