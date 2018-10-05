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18:27 (мск), источник: Интерфакс

На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — По данным источника, подозреваемый — основатель сообщества «Мужское государство», обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщиками.

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Источник: РИА "Новости"

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении создателя интернет-сообщества, подозреваемого в возбуждении ненависти к женщинам.

Следственное управление СКР по Нижегородской области сообщает, что подозреваемым является 27-летний житель Саратовской области, который с мая по июнь этого года проживал в квартире дома в Советском районе Нижнего Новгорода.

По версии следствия, фигурант дела на персональной странице в соцсети «ВКонтакте» создал группу, в которой размещал фотографии и видеозаписи, содержащие признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к женщинам.

СКР отмечает, что подозреваемый действовал не один — у него были не установленные пока единомышленники.

В отношении саратовца возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что подозреваемый — создатель так называемого интернет-сообщества «Мужское государство». По данным СМИ, эта закрытая группа была создана в соцсети в 2016 году и в настоящее время, по некоторым данным, насчитывает более 155 тысяч участников. Члены группы стали известны, в том числе, во время проведения ЧМ-2018, когда обсуждали россиянок, замеченных с иностранными болельщиками.

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