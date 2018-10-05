На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — По данным источника, подозреваемый — основатель сообщества «Мужское государство», обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщиками.
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — По данным источника, подозреваемый — основатель сообщества «Мужское государство», обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщиками.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении создателя
Следственное управление СКР по Нижегородской области сообщает, что подозреваемым является 27-летний житель Саратовской области, который с мая по июнь этого года проживал в квартире дома в Советском районе Нижнего Новгорода.
СКР отмечает, что подозреваемый действовал не один — у него были не установленные пока единомышленники.
В отношении саратовца возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В свою очередь информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что подозреваемый — создатель так называемого
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