Голикова назвала десять принципов успешного человека

Источник: РИА Новости

Голикова встретилась со школьниками на открытом уроке и рассказала, что идея сформулировать «основные требования к самому себе для того, чтобы стать лидером и занять достойное место в сегодняшней жизни» появилась еще два года назад накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«Оказалось, что выбрать эти принципы и сгруппировать их как-то очень сложно, у каждого они свои. Но мы провели небольшой опрос среди наших коллег: «А какие лидерские принципы или какие навыки, которыми должен обладать успешный человек, который в своей жизни хочет стать лидером?» — рассказала Голикова в ходе визита в московскую школу № 2030.

Вице-премьер также пояснила, что принципы расположены не в порядке значимости.

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Первым из них стало знание иностранных языков. «Сейчас это не предмет школы, это не предмет института, это предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь… Свободное общение открывает перед вами достаточно широкие возможности для того, чтобы быть востребованными», — пояснила она.

Второй принцип призывает «узнавать что-то новое каждый день». Вице-премьер поведала, что сама поменяла профиль деятельности, когда через несколько лет после окончания вуза, имея специализацию «экономика труда», она пришла работать в министерство финансов и стала профессиональным финансистом. «Это другая специализация, которая, безусловно, требует экономических навыков, которые я получила в высшем учебном заведении, но тем не менее важно, что я училась и совершенствовалась и каждый раз находила новые курсы, повышала квалификацию. Это чрезвычайно важно — повышать знания и умения», — сказала она.

Третьим принципом Голикова назвала оценку «себя и окружающих по реальным делам, а не словам и декларациям». Четвертый принцип — стараться работать с теми, кто сильнее вас. «Ну, это очевидный и знакомый в мире принцип, потому что все мы, когда приходим в большую жизнь студентами, молодыми специалистами, мы все пытаемся опираться на тех людей, которые для нас представляют что-то интересное. В школе, я надеюсь, это ваши учителя, и наверное, вы ориентируетесь на тех людей, которые вам несут что-то новое, на уроки которых хочется идти, которые дают новые знания», — пояснила Голикова.

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Пятый принцип — стараться заниматься той работой, которая нравится. «Есть высказывание Конфуция: “Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни”. Это значит, что это любимая работа. Это значит, что ты не чувствуешь, как проходит день, ты понимаешь, что ты делаешь важное и нужное дело, и понимаешь, что от твоего дела будет очень многое. Важно также не бояться, если вы ошиблись с профессией, ее поменять. Пойти поучиться, пойти где-то поработать, чтобы понять, нравится вам или не нравится, не ошиблись ли вы в своем выборе», — заявила вице-премьер.

Голикова также призвала не пренебрегать чтением. «Мы все пользуемся гаджетами, мы все пользуемся современными возможностями, которые они нам дают, но книга — это чрезвычайно важно.

Только перелистывая страницы, мы получаем совершенно новое качество знаний. Можно прочесть абсолютно спокойно в компьютере и телефоне, но когда вы берете книгу, вы себя ощущаете совершенно по-другому.

Есть книги, которые заставляют вас по-другому мыслить и рассуждать, не бойтесь таких книг. Когда вы открываете первую страницу такой книги, вам захочется ее закрыть, но когда вы с трудом пройдете 2−3, 10 страниц, вы непременно увлечетесь книгой и откроете для себя абсолютно новое", — сказала она.

Седьмой принцип — изучать новые технологии, а восьмой связан с «нетворкингом». «Это формирование крупных коллективов, общение, возможность посредством сетей общаться и получать новые знания. Кто-то формирует эти знания в сети, кто-то в своем кругу, и это очень важно, потому что мир — это общение. И важно уметь этим правилом пользоваться, уметь выстраивать коммуникации, получать от этих коммуникаций максимальные знания», — заявила она.

Еще один принцип призывает смотреть на все с критической точки зрения, а последний принцип вице-премьер сформулировала как «пробовать новое, принимать новые вызовы, брать на себя риск и, самое главное, уметь принимать решения и нести за них ответственность».