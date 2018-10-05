Голикова назвала десять принципов успешного человека
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Голикова встретилась со школьниками на открытом уроке и рассказала, что идея сформулировать «основные требования к самому себе для того, чтобы стать лидером и занять достойное место в сегодняшней жизни» появилась еще два года назад накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
«Оказалось, что выбрать эти принципы и сгруппировать их
Первым из них стало знание иностранных языков. «Сейчас это не предмет школы, это не предмет института, это предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь… Свободное общение открывает перед вами достаточно широкие возможности для того, чтобы быть востребованными», — пояснила она.
Второй принцип призывает «узнавать
Третьим принципом Голикова назвала оценку «себя и окружающих по реальным делам, а не словам и декларациям». Четвертый принцип — стараться работать с теми, кто сильнее вас. «Ну, это очевидный и знакомый в мире принцип, потому что все мы, когда приходим в большую жизнь студентами, молодыми специалистами, мы все пытаемся опираться на тех людей, которые для нас представляют
Пятый принцип — стараться заниматься той работой, которая нравится. «Есть высказывание Конфуция: “Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни”. Это значит, что это любимая работа. Это значит, что ты не чувствуешь, как проходит день, ты понимаешь, что ты делаешь важное и нужное дело, и понимаешь, что от твоего дела будет очень многое. Важно также не бояться, если вы ошиблись с профессией, ее поменять. Пойти поучиться, пойти
Голикова также призвала не пренебрегать чтением. «Мы все пользуемся гаджетами, мы все пользуемся современными возможностями, которые они нам дают, но книга — это чрезвычайно важно.
Только перелистывая страницы, мы получаем совершенно новое качество знаний. Можно прочесть абсолютно спокойно в компьютере и телефоне, но когда вы берете книгу, вы себя ощущаете совершенно
по-другому.
Есть книги, которые заставляют вас
Седьмой принцип — изучать новые технологии, а восьмой связан с «нетворкингом». «Это формирование крупных коллективов, общение, возможность посредством сетей общаться и получать новые знания.
Еще один принцип призывает смотреть на все с критической точки зрения, а последний принцип
Вот это самое сложное — принять решение, довести до конца и нести ответственность за него, даже если оно было неправильным.