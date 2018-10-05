Источник: AP 2018

Украинский режиссер Олег Сенцов назвал вынужденным решение прекратить голодовку, продолжавшуюся 145 дней. Его заявление опубликовано на сайте «Новой газеты» — издание получило текст от адвоката Дмитрия Динзе.

В заявлении Сенцов указывает, что в ближайшее время его собираются начать кормить принудительно — «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента», в связи с критическим состоянием здоровья и «начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах». За время голодовки Сенцов потерял 20 кг веса. «Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей», — указал он.

В таких условиях он, следует из заявления, вынужден прекратить голодовку начиная с субботы, 6 октября. При этом Сенцов признал, что цель его голодовки «так и не достигнута». «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…», — написано в заявлении режиссера.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что Сенцов прекратил голодовку. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Сам режиссер вину не признал. Просить президента России Владимира Путина о помиловании он отказался. Прошение подала мать Сенцова, но управление президента по обеспечению конституционных прав граждан ответило ей, что по закону ее сын должен сам обратиться к президенту.

В колонии 14 мая Сенцов объявил голодовку. Прекратить ее режиссер обещал только после освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. За время голодовки в поддержку Сенцова выступали политики, деятели культуры, международные организации. Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) обращался к режиссеру с просьбой прекратить голодовку. С просьбой освободить Сенцова выступали российские и иностранные деятели культуры, например, писатель Стивен Кинг. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с Путиным «выразил обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации».