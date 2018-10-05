Где находится удивительный розовый пляж (фото)

Поистине райский остров Харбор на Багамах прославился на весь мир благодаря уникальному пляжу Пинк Сэндс («Розовые пески»). И это название не случайно.

Побережье протяженностью 5 километров называют самым живописным пляжем в мире, а все потому, что его песок обладает великолепным розовым оттенком.