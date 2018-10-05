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18:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится удивительный розовый пляж (фото)

Возможно, это самое романтическое место в мире.

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Поистине райский остров Харбор на Багамах прославился на весь мир благодаря уникальному пляжу Пинк Сэндс («Розовые пески»). И это название не случайно.

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Побережье протяженностью 5 километров называют самым живописным пляжем в мире, а все потому, что его песок обладает великолепным розовым оттенком.

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На самом деле песок здесь белый, но при определенных обстоятельствах он окрашивается в розовый цвет благодаря микроскопическим частицам раковин коралловых насекомых — фораминифер. Эти одноклеточные с ярко-розовыми или красными панцирями обитают в нижней части кораллов. Прибой перемалывает раковины умерших насекомых на мелкие частички и приносит их волнами к берегу. Таким образом достаточно большое количество измельченных раковин окрашивает пляж в розовый цвет и делает его поистине удивительным местом.

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