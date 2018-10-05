В печенье с предсказаниями положили цитаты Трампа
Правда, пока это только
Правда, пока это только
39-летний фотограф из
Харгривз собрал самые забавные и нелепые цитаты и твиты государственного лидера, напечатал их на бумажках и спрятал внутри печенья, где обычно бывают предсказания.
В коллекцию попали высказывания Трампа про фейковые новости, Хиллари Клинтон, диетическую
Напомним, что высказывания американского президента уже не раз становились поводом для скандалов и шуток. Даже тестовое сообщение о чрезвычайном происшествии, озаглавленное как «Президентская тревога», моментально превратилось в мем.
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