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18:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В печенье с предсказаниями положили цитаты Трампа

Правда, пока это только арт-объект.

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39-летний фотограф из Нью-Йорка Генри Харгривз сделал серию фото, посвященную американскому президенту Дональду Трампу.

Харгривз собрал самые забавные и нелепые цитаты и твиты государственного лидера, напечатал их на бумажках и спрятал внутри печенья, где обычно бывают предсказания.

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В коллекцию попали высказывания Трампа про фейковые новости, Хиллари Клинтон, диетическую Кока-Колу и его собственные достижения. Был упомянут и всеми любимый «ковфефе». Всего фотограф использовал 45 цитат Трампа.

Напомним, что высказывания американского президента уже не раз становились поводом для скандалов и шуток. Даже тестовое сообщение о чрезвычайном происшествии, озаглавленное как «Президентская тревога», моментально превратилось в мем.

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