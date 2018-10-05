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20:03 (мск), источник: ТАСС

Минздрав не планировал запрещать рекламу противомикробных препаратов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ — В рамках стратегии, направленной на преодоление устойчивости к антибиотикам, работа ведется в нескольких направлениях, уточнили в ведомстве.

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Источник: Reuters

Минздрав России не планировал запрещать рекламу противомикробных препаратов в рамках реализации стратегии предупреждения антибиотикорезистентности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Ранее РБК со ссылкой на имеющийся у издания документ сообщило, что Минздрав предлагает ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов в 2019—2022 годах. По версии издания, эта информация содержится в документе, разосланном Минздравом России в 11 федеральных ведомств и в Российскую академию наук.

«Проект плана мероприятий по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года… не содержит пунктов о запрете рекламы противомикробных препаратов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках утвержденной правительством стратегии, направленной на преодоление устойчивости к антибиотикам, работа ведется сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, необходимо придерживаться низких предельных концентраций антибиотиков в продуктах — и эта работа ведется совместно с министерством сельского хозяйства, с другой — обширные задачи непосредственно перед врачами. Здесь речь идет о правильном назначении и о ликвидации самолечения антибиотиками.

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