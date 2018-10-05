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21:02 (мск), источник: Ведомости

Адвокат Сенцова рассказал о причинах прекращения голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам строгого режима за подготовку терактов, был вынужден прекратить голодовку под угрозой принудительного кормления, приравниваемого к пыткам. Об этом «Медузе» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

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Источник: AP 2018

По словам Динзе, принудительное кормление в случае Сенцова заключалось бы в том, что его подзащитного «прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить».

Именно в такой форме. И сказали, что из него овощ сделают. Овощ — это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата.
Дмитрий Динзе
адвокат Сенцова

По его словам, принудительное кормление таким способом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приравнял к пыткам и предостерег российскую сторону от такого решения.

Динзе рассказал, что письмо Сенцова, в котором он сожалеет о прекращении голодовки, подлинное, и что реальное физическое состояние заключенного тяжелое. «Было видно, что ему достаточно тяжело дается это решение [о прекращении голодовки], потому что он человек стойкий и хотел, конечно, продолжать голодовку. С этим связаны его слова о том, что он просит у людей прощения [за то, что] не оправдал их надежды и не добился результата», — сказал Динзе «Медузе».

Помимо этого, адвокат Сенцова утверждает, что версия причин прекращения голодовки, распространенная ФСИН, не соответствуют действительности. «Якобы его уговаривали, и там сотрудник ФСИН присутствовал при написании какого-то заявления… Заявления еще в природе нет, оно завтра появится», — отметил Динзе.

Сегодня «Новая газета» опубликовала заявление Сенцова о прекращении голодовки, продлившейся 145 дней. В нем режиссер указал, что его собираются кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах без учета собственного мнения. Сенцов написал, что прекращает голодовку с 6 октября и признал, что ее цель (освобождение украинских политзаключенных) не была достигнута. «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», — написано в заявлении.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что Сенцов уже прекратил голодовку. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

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