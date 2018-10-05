Метеорит под ногами: американец подпирал дверь камнем ценой $100 тысяч

По словам фермера, метеорит упал еще в 30-е годы «и наделал чертову уйму шума, когда ударился о землю». На следующее утро фермер, тогда еще мальчишка, вместе с отцом отыскали кратер и выкопали еще теплый метеорит.
Новый владелец несколько лет прожил на ферме, а когда уезжал, то прихватил с собой загадочный камень. Метеорит еще 30 лет служил ему подпоркой для двери.
Однако в этом году он прочитал сразу несколько историй про жителей Мичигана, которые ищут метеориты и с выгодой продают их.
Вот тогда он и задумался: постойте-постойте, интересно, а сколько же может стоить мой булыжник?
Из грязи в музей
Сейчас космический булыжник, получивший гордое имя Метеорит Эдмор, ждет, когда ему подыщут подходящий дом.
«Обычно метеориты продают музеям, где они становятся частью экспозиции, или их приобретают коллекционеры или дилеры для дальнейшей перепродажи», — говорит Сибеску.
По данным Центрального мичиганского университета, о покупке метеорита подумывают Смитсоновский институт и Музей минерологии в Мэне. В случае, если сделка состоится, владелец метеорита пообещал передать 10% от выручки мичиганскому университету.
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