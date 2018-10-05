Метеорит под ногами: американец подпирал дверь камнем ценой $100 тысяч

По словам профессора геологии Центрального мичиганского университета Моны Сибеску, первой правильно опознавшей камень из космоса, ей постоянно приносят разные булыжники.

«За 18 лет я ни разу не дала положительного ответа, каждый раз это было категорическое нет», — написала профессор на сайте университета.

Однако все изменилось, когда ей показали черный камень странной формы, которым 30 лет владел мужчина из Мичигана, отказавшийся назвать свое имя.

«Я сразу поняла, что этот камень — особенный», — призналась Сибеску.

После анализа камня профессор пришла к выводу, что это в самом деле метеорит, который на 88,5% состоит из железа, и на 11,5% — из никеля.

И это не просто абы какой метеорит. При весе в 10 килограммов это шестой по величине метеорит из всех, когда-либо найденных в Мичигане. И его стоимость оценивается в 100 тысяч долларов.

«Это самый ценный образец из всех, которые я держала в своих руках, как по стоимости, так и по научной ценности», — признается Сибеску.

Для двойной проверки образец метеорита отправили в Смитсоновский институт в Вашингтоне, где подтвердили вывод профессора Сибеску.

Путешествие к Земле

По словам его владельца, камень приземлился в 30-е годы, а сам он получил его, когда приобрел ферму в Эдморе в 1988 году.

Когда он присматривался к собственности, то заметил необычный черный камень, подпиравший входную дверь, и спросил о нем владельца фермы.

Тот ответил, что это метеорит, который входит в имущество, выставленное на продажу.

По словам фермера, метеорит упал еще в 30-е годы «и наделал чертову уйму шума, когда ударился о землю». На следующее утро фермер, тогда еще мальчишка, вместе с отцом отыскали кратер и выкопали еще теплый метеорит.

Новый владелец несколько лет прожил на ферме, а когда уезжал, то прихватил с собой загадочный камень. Метеорит еще 30 лет служил ему подпоркой для двери.

Однако в этом году он прочитал сразу несколько историй про жителей Мичигана, которые ищут метеориты и с выгодой продают их.

Вот тогда он и задумался: постойте-постойте, интересно, а сколько же может стоить мой булыжник?

Из грязи в музей

Сейчас космический булыжник, получивший гордое имя Метеорит Эдмор, ждет, когда ему подыщут подходящий дом.

«Обычно метеориты продают музеям, где они становятся частью экспозиции, или их приобретают коллекционеры или дилеры для дальнейшей перепродажи», — говорит Сибеску.

По данным Центрального мичиганского университета, о покупке метеорита подумывают Смитсоновский институт и Музей минерологии в Мэне. В случае, если сделка состоится, владелец метеорита пообещал передать 10% от выручки мичиганскому университету.