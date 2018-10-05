Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разрыв ж/д сообщения с РФ вынудил Киев обратиться к Москве
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Боярская и Матвеев показали редкое фото сына
16-летняя дочь Кейт Мосс стала лицом бренда Marc Jacobs
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
В адвокатской палате ЕС оценили позицию Порошенко по долгу РФ
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
Правительство намерено бороться со "старородящими" - подробности
Модель выложила откровенное фото брачной ночи
Роковую Ирину Пегову не узнали поклонники
Юлия Меньшова сменила прическу
“Я реву”: Боярская заявила, что жалеет о свадьбе
"Над Кариной смеются": Еремеев раскрыл Мишулину
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
8Находка десятилетия
21:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Метеорит под ногами: американец подпирал дверь камнем ценой $100 тысяч

Булыжник весом в 10 кг, которым житель Мичигана 30 лет подпирал свою входную дверь, оказался метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов.

Наверх

По словам профессора геологии Центрального мичиганского университета Моны Сибеску, первой правильно опознавшей камень из космоса, ей постоянно приносят разные булыжники.

«За 18 лет я ни разу не дала положительного ответа, каждый раз это было категорическое нет», — написала профессор на сайте университета.

Однако все изменилось, когда ей показали черный камень странной формы, которым 30 лет владел мужчина из Мичигана, отказавшийся назвать свое имя.

«Я сразу поняла, что этот камень — особенный», — призналась Сибеску.

После анализа камня профессор пришла к выводу, что это в самом деле метеорит, который на 88,5% состоит из железа, и на 11,5% — из никеля.

И это не просто абы какой метеорит. При весе в 10 килограммов это шестой по величине метеорит из всех, когда-либо найденных в Мичигане. И его стоимость оценивается в 100 тысяч долларов.

«Это самый ценный образец из всех, которые я держала в своих руках, как по стоимости, так и по научной ценности», — признается Сибеску.

Для двойной проверки образец метеорита отправили в Смитсоновский институт в Вашингтоне, где подтвердили вывод профессора Сибеску.

Путешествие к Земле

По словам его владельца, камень приземлился в 30-е годы, а сам он получил его, когда приобрел ферму в Эдморе в 1988 году.

Когда он присматривался к собственности, то заметил необычный черный камень, подпиравший входную дверь, и спросил о нем владельца фермы.

Тот ответил, что это метеорит, который входит в имущество, выставленное на продажу.

По словам фермера, метеорит упал еще в 30-е годы «и наделал чертову уйму шума, когда ударился о землю». На следующее утро фермер, тогда еще мальчишка, вместе с отцом отыскали кратер и выкопали еще теплый метеорит.

Новый владелец несколько лет прожил на ферме, а когда уезжал, то прихватил с собой загадочный камень. Метеорит еще 30 лет служил ему подпоркой для двери.

Однако в этом году он прочитал сразу несколько историй про жителей Мичигана, которые ищут метеориты и с выгодой продают их.

Вот тогда он и задумался: постойте-постойте, интересно, а сколько же может стоить мой булыжник?

Из грязи в музей

Сейчас космический булыжник, получивший гордое имя Метеорит Эдмор, ждет, когда ему подыщут подходящий дом.

«Обычно метеориты продают музеям, где они становятся частью экспозиции, или их приобретают коллекционеры или дилеры для дальнейшей перепродажи», — говорит Сибеску.

По данным Центрального мичиганского университета, о покупке метеорита подумывают Смитсоновский институт и Музей минерологии в Мэне. В случае, если сделка состоится, владелец метеорита пообещал передать 10% от выручки мичиганскому университету.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Скандалы и провалы: чем живут разведчики в дни новой холодной войны
Следствие подтвердило расследование в отношении фонда доктора Лизы
Премьер Нидерландов не исключил расширения санкций против России
В Сочи арестовали видеоблогера, задавшего вопрос мэру
Bellingcat назовет имя второго подозреваемого в деле Скрипалей
Рост реальных зарплат в России достиг рекордных 8,7%
В «Реале» задумались об увольнении тренера после матча с ЦСКА
Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Макгрегором
Восьмилетняя шведка нашла в озере меч довикинговой эпохи
Спорт
Олег Романцев: Уход Промеса — не причина неудач «Спартака» Знаменитый тренер прокомментировал матч Лиги Европы, в котором команда Карреры упустила победу над «Вильярреалом»
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
Белая и пушистая Забавные картинки 370
Ваше Величество Светская жизнь - 8 258
Рута Рапунцель Ситуация. Ваши мнения? 192
иван иванович иванов Завтраки 184
Леди
Маликов дня: как изменилась прическа певца за 23 года Стабильность — признак мастерства. Мода на прически или блестящие пиджаки может меняться сколько угодно, но прическа Дмитрия Маликова остается неизменной.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь