В Испании людям на самокатах могут запретить передвижение по тротуарам

Там может быть закреплен приоритет пешеходов. А чтобы сделать их жизнь более удобной и безопасной, велосипедистам и людям на электрических самокатах могут запретить движение по тротуарам. У них будет возможность передвигаться только по велодорожкам и улицам со специальным обозначением для велосипедистов.