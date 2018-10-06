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02:24 (мск), источник: РИА Новости

В Испании людям на самокатах могут запретить передвижение по тротуарам

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Власти Валенсии предлагают изменить несколько пунктов правил дорожного движения, сообщает Noticia.

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Источник: Reuters

Там может быть закреплен приоритет пешеходов. А чтобы сделать их жизнь более удобной и безопасной, велосипедистам и людям на электрических самокатах могут запретить движение по тротуарам. У них будет возможность передвигаться только по велодорожкам и улицам со специальным обозначением для велосипедистов.

Кроме того, оставлять самокаты разрешат на велопарковках, а не в любом месте, как сейчас. Еще владельцам самокатов придется оснастить их прибором освещения, клаксоном и светоотражающими элементами.

Мэрия Валенсии поддерживает новации и готова принять их уже в текущем году.

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