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06:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван главный признак здоровых и счастливых отношений

Отношения можно назвать здоровыми, если партнеры часто используют местоимение «мы», выяснили ученые. В этих парах люди влияют на мысли, чувства и поведение друг друга, они больше ориентированы на любовь к ближнему, меньше подвержены эгоизму. Итоги исследования опубликованы на EurekAlert!

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Источник: AFP 2018

В нем приняли участие почти 5,3 тысячи человек. Специалисты заметили, что мужчины и женщины, в разговорах которых часто слышится «мы», оказались успешнее, здоровее и счастливее в отношениях.

«Это признак взаимозависимости и общей позитивности», — отметил один из авторов исследования Александр Каран.

Он пояснил, что взаимозависимость является показателем здоровой связи, так как влияет на способность людей поддерживать друг друга в трудное время.

Теория взаимозависимости, появившаяся еще в 1950-х годах, утверждает, что партнеры в таких отношениях лучше чувствуют и понимают друг друга.

Участникам исследования, около половины из которых состояли в браке, предложили оценить свой союз по пяти критериям: результаты отношений (удовлетворенность, длительность связи), характер взаимодействия (позитивное или негативное), душевное здоровье, физическое здоровье, забота о себе. Выяснилось, что «мы» — партнеры ставили высокие баллы по всем категориям, оценивая свой союз в целом, а не в одном контексте, это касалось как молодых, так и пожилых людей, как мужчин, так и женщин.

По мнению ученых, нарочное употребление местоимения «мы», особенно в конфликтных ситуациях, может оздоровить отношения.

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