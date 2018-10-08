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13:50 (мск), источник: РИА Новости

Кота — оправдать, медведей — нет: животные, совершившие преступления

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Кот-наркокурьер, медведи-вандалы и пес-поджигатель — домашние и дикие животные нередко мелькают в криминальных сводках и даже становятся фигурантами уголовных дел.

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На этой неделе суд в Барнауле «оправдал» кота, обвиняемого в краже электричества. По словам заявителей, он сорвал пломбу с энергосчетчика, в результате чего образовался долг в размере 78 тысяч рублей. Судья решил не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а обязательства по выплате возложил на жителей дома. РИА Новости рассказывает о животных, совершивших тяжкие — и не очень — преступления.

Кот-наркокурьер

Источник: Пресс-бюро ФСИН России

В городе Новомосковске Тульской области в августе этого года сотрудники ФСИН задержали кота, который пытался пронести в исправительное учреждение наркотики. Тюремной охране нарушитель был хорошо известен — один из заключенных, освободившись, забрал его с собой и подарил знакомым.

Кот, которого злоумышленники собирались использовать в качестве «курьера» для передачи наркотических веществ на территорию ИК-6 УФСИН России по Тульской области.

Новые хозяева сразу втянули кота в криминальный промысел: изготовили для него специальный ошейник с тайником, спрятали туда наркотики и привезли к периметру тюрьмы.

Однако план не сработал — о готовящемся преступлении узнала служба безопасности. В итоге «курьера» и двух его подельников взяли с поличным. Животное поместили в питомник, а людей — в изолятор временного содержания, возбудив уголовное дело.

Обезьяна-хулиган

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирском зоопарке живет гамадрил из города Бийска по кличке Гоша. Его купил в подарок дочери один из местных предпринимателей еще в начале нулевых. Однако обезьяна сразу повела себя агрессивно и покусала ребенка. Тогда примата поместили на станцию юных биологов. Оттуда Гоша довольно быстро сбежал и несколько дней бродяжничал, прибившись к бездомным. Улица научила его курить, пить пиво и хулиганить.

Беглеца в итоге обнаружила служба по отлову животных. И начались долгие скитания: за несколько месяцев Гоша успел погостить в отделении полиции, квартире одной местной жительницы и даже детской исправительной колонии. Из-за буйного характера гамадрил нигде не уживался. В конце концов его забрали сотрудники зоопарка. Сейчас он содержится в отдельном вольере и никого к себе близко не подпускает.

Банда четвероногих поджигателей

Источник: Reuters

В Архангельске собака и несколько кошек едва не сожгли многоквартирный деревянный дом. Инцидент произошел осенью 2017-го, когда хозяин ушел в гости, оставив включенным обогреватель. Животные носились по опустевшей квартире. В какой-то момент кто-то из них налетел на 800-ватный электроприбор, работавший на полную мощность, и опрокинул его на пол.

Заметив, что из окон идет дым, соседи вызвали пожарных. Прибывшие к месту ЧП спасатели быстро потушили пламя, однако одна из комнат полностью выгорела. Животные не пострадали.

Медведи-вандалы

Источник: Reuters

Этим летом жители города Елизово (Камчатский край) столкнулись со странным вандализмом — на местном кладбище кто-то раскопал могилы их родственников, поломал кресты и оградки. Рядом отчетливо виднелись отпечатки крупных лап. Вскоре администрация выяснила, что на погост периодически заходят два медведя.

Так как визиты лесных обитателей представляли серьезную опасность для посетителей кладбища, за дело взялись охотники. Выставили круглосуточное дежурство. В итоге обоих хищников пришлось застрелить. Егери отмечают: такие случаи не редкость — как правило, медведи заходят в населенные пункты, когда в лесу начинаются проблемы с питанием.

Собаки-убийцы

Источник: РИА "Новости"

В поселке Пальмино Свердловской области зимой 2017-го две охотничьи лайки по кличке Хан и Рыжий насмерть загрызли семилетнюю девочку. Инцидент произошел, когда школьница каталась на горке возле местного Дома культуры. Позже судебные медики насчитали на ее теле более 150 рваных ран.

В тот же день собак застрелили полицейские, а головы отправили на экспертизу, чтобы доказать причастность животных к гибели ребенка. Спустя полгода состоялся суд: хозяева лаек обвинялись в причинении смерти по неосторожности. Приговор: полтора года ограничения свободы.

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