Кота — оправдать, медведей — нет: животные, совершившие преступления
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.
На этой неделе суд в Барнауле «оправдал» кота, обвиняемого в краже электричества. По словам заявителей, он сорвал пломбу с энергосчетчика, в результате чего образовался долг в размере 78 тысяч рублей. Судья решил не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а обязательства по выплате возложил на жителей дома. РИА Новости рассказывает о животных, совершивших тяжкие — и не очень — преступления.
В городе Новомосковске Тульской области в августе этого года сотрудники ФСИН задержали кота, который пытался пронести в исправительное учреждение наркотики. Тюремной охране нарушитель был хорошо известен — один из заключенных, освободившись, забрал его с собой и подарил знакомым.
Кот, которого злоумышленники собирались использовать в качестве «курьера» для передачи наркотических веществ на территорию ИК-6 УФСИН России по Тульской области.
Однако план не сработал — о готовящемся преступлении узнала служба безопасности. В итоге «курьера» и двух его подельников взяли с поличным. Животное поместили в питомник, а людей — в изолятор временного содержания, возбудив уголовное дело.
В Новосибирском зоопарке живет гамадрил из города Бийска по кличке Гоша. Его купил в подарок дочери один из местных предпринимателей еще в начале нулевых. Однако обезьяна сразу повела себя агрессивно и покусала ребенка. Тогда примата поместили на станцию юных биологов. Оттуда Гоша довольно быстро сбежал и несколько дней бродяжничал, прибившись к бездомным. Улица научила его курить, пить пиво и хулиганить.
Беглеца в итоге обнаружила служба по отлову животных. И начались долгие скитания: за несколько месяцев Гоша успел погостить в отделении полиции, квартире одной местной жительницы и даже детской исправительной колонии.
В Архангельске собака и несколько кошек едва не сожгли многоквартирный деревянный дом. Инцидент произошел осенью 2017-го, когда хозяин ушел в гости, оставив включенным обогреватель. Животные носились по опустевшей квартире. В
Заметив, что из окон идет дым, соседи вызвали пожарных. Прибывшие к месту ЧП спасатели быстро потушили пламя, однако одна из комнат полностью выгорела. Животные не пострадали.
Этим летом жители города Елизово (Камчатский край) столкнулись со странным вандализмом — на местном кладбище
Так как визиты лесных обитателей представляли серьезную опасность для посетителей кладбища, за дело взялись охотники. Выставили круглосуточное дежурство. В итоге обоих хищников пришлось застрелить. Егери отмечают: такие случаи не редкость — как правило, медведи заходят в населенные пункты, когда в лесу начинаются проблемы с питанием.
В поселке Пальмино Свердловской области зимой 2017-го две охотничьи лайки по кличке Хан и Рыжий насмерть загрызли семилетнюю девочку. Инцидент произошел, когда школьница каталась на горке возле местного Дома культуры. Позже судебные медики насчитали на ее теле более 150 рваных ран.
В тот же день собак застрелили полицейские, а головы отправили на экспертизу, чтобы доказать причастность животных к гибели ребенка. Спустя полгода состоялся суд: хозяева лаек обвинялись в причинении смерти по неосторожности. Приговор: полтора года ограничения свободы.
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