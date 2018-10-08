Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Петросян отдыхает": шутка Кличко о горячей воде возмутила Киев
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Умерла актриса Крюкова: Украина понесла невосполнимую утрату
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Стала известна причина драки после боя Хабиба и Конора
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
53-летнюю сестру Маркл офицеры вывели из дворца - СМИ
В Сети обвиняют Солнцева в убийстве жены - СМИ
Слова, которыми Нурмагомедова спровоцировали на драку после боя
Глава ОПЕК сделал заявление из-за действий Путина
"Барин на отдыхе": В Сети критикуют образ жизни Шепелева
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
8Нидерланды выслали четверых россиян
13:29 (мск), источник: РИА Новости

Вылечить рак, очистить планету: древние бактерии могут спасти человечество

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Если в результате глобального катаклизма в атмосфере Земли не останется кислорода, то одним из немногих выживших организмов будет кишечная палочка (Escherichia coli). Ее главный козырь — умение дышать чем угодно и где угодно: на поверхности, в почве, желудке человека и необязательно кислородом.

Наверх
Источник: СС0/geralt

Вместе с кишечной палочкой на планете останутся еще несколько сотен видов древних существ, способных дышать серой, железом, ураном и даже мышьяком.

Отравленный воздух

В 2010 году Фелиса Вольф-Саймон, научный сотрудник астробиологического отделения NASA, изучая соленое калифорнийское озеро Моно-Лейк, обнаружила необычные бактерии. Они обитали в воде, где концентрация щелочей превышала в 80 раз соответствующий показатель в океане. Микробы использовали для дыхания мышьяк — яд для большинства живых организмов.

Читайте также
Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител

В лаборатории находку, названную «штамм GFAJ-1», поместили в питательный раствор с нормальным содержанием сахаров и витаминов, но полностью лишенный фосфатов — соединений, в виде которых фосфор поступает из окружающей среды. Вместо них микроорганизмам подложили арсенаты (соединения мышьяка).

Оказалось, что в бесфосфорной среде бактерии не только дышат мышьяком, но и умеют включать его в молекулы ДНК и РНК вместо фосфора. По химическим свойствам эти элементы схожи — ферменты в клетке могут не отличать фосфат от арсената, и такое бывает довольно часто. Правда, обычно подобное замещение заканчивается смертью и окаменением бактерий, но только не в случае со штаммом GFAJ-1.

«Анаэробные микроорганизмы (такие, которым для жизни кислород не нужен или смертельно опасен. — Прим. ред.) способны восстанавливать мышьяк, используя его в дыхании как акцептор электронов.

Также анаэробы в состоянии дышать сульфатами, железом, марганцем, ураном, селеном, нитратами.

Речь идет только о микробах, у которых нет оформленного ядра, — прокариотах, в том числе бактериях и археях. Встречаются грибы, растущие анаэробно, но такое бывает редко, и среди эукариотов (организмов с оформленным ядром) это скорее исключение, чем правило", — рассказывает РИА Новости Ольга Карначук, заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологии Биологического института Томского государственного университета.

Древние и живучие

Более трех миллиардов лет назад первые живые организмы на Земле питались молекулами водорода и серы.

Самое древнее из анаэробных дыханий — серное. Сера, как и молекулярный водород, происходила из вулканов. Этот тип метаболизма использовался, когда вся жизнь состояла только из бактерий и архей.
Ольга Карначук
Заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологии Биологического института Томского государственного университета

С появлением цианобактерий, продуктом жизнедеятельности которых был кислород, состав земной атмосферы стал постепенно меняться. Примерно 850−600 миллионов лет назад в воздухе было уже много О2. Для древних микроорганизмов это означало катастрофу — кислород для них столь же ядовит, как газообразный хлор для человека. Поэтому одни вымерли, другие (так называемые облигатные анаэробы) сбежали в бескислородные места — например, под землю. Были и такие, которые сумели приспособиться и научились обезвреживать токсичный газ.

Со временем некоторые микроорганизмы «поняли»: кислород — сильный акцептор электронов и, окисляя им органические молекулы, можно получить очень много необходимой для жизни энергии.
Читайте также
Альтернатива человеку: на Земле возможна морская цивилизация

Значит, увеличиваются размеры клетки, следовательно, в ней помещается больше ДНК, а строение усложняется — так возникает шанс стать многоклеточным.

Животные, умеющие не дышать

«Растения, животные, люди — все дышат кислородом. Это самый эффективный способ получения энергии, поэтому, когда появилось аэробное дыхание, перед живыми организмами открылась перспектива образовывать высшие формы, включая человека. Анаэробные микробы тоже способны эволюционировать, но в другом направлении.

Многие из них пошли по пути совмещения двух типов дыхания. Например, кишечная палочка (Escherichia coli) дышит кислородом, а попав в организм человека (в анаэробную среду) — нитратами.

Если же совсем плохие условия, бактерия способна вообще не дышать, она бродит — это совершенно иной тип метаболизма. Среди высших форм таких приспособленцев практически нет", — отмечает эксперт.

Впрочем, одно исключение все-таки есть — голый землекоп. Это млекопитающее, живущее в подземных норах, часами обходится очень низким уровнем кислорода, а совсем без воздуха протянет целых 18 минут (для сравнения: смерть мозга у человека наступает в среднем после пяти минут в бескислородной среде).

Когда в воздухе мало О2, голый землекоп переключается на анаэробное расщепление фруктозы — благодаря тому, что каналы GLUT5, отвечающие за выброс фруктозы в кровь, синтезируются у него в разных тканях. У остальных млекопитающих они вырабатываются только в кишечнике.

В помощь человеку

«Организмов, умеющих обходиться без кислорода, на Земле очень много, потому что анаэробные условия легко создаются — например, в цветочном горшке, компостной куче или прибрежных осадках, даже в нашем собственном организме», — продолжает исследовательница.

Хотя некоторые анаэробы становятся причиной серьезной инфекции при огнестрельном или ножевом ранении, большинство приносит человеку пользу.

Например, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего научили бактерии Salmonella enterica уничтожать раковые опухоли: одни сальмонеллы синтезировали токсин, проделывающий дыры в мембранах раковых клеток, вторые — специальный белок, активирующий иммунную систему, третьи производили молекулу, запускающую в раковых клетках программу самоуничтожения.

Читайте также
Как птицы пережили падение на Землю астероида

Метаногенные археи используются при производстве биогаза из обычного бытового мусора, а сульфатвосстанавливающие группы умеют очищать сточные воды от загрязнений.

«Сегодня многие шахты закрывают из-за высокой концентрации сульфата. При добыче угля образуется большое количество сточных вод, после очистки поступающих в реки. Если от сульфатов не избавляться, возможны заморы рыбы и другой водной биоты в зимнее время. Мы очищаем шахтные сточные воды от этих вредных соединений с помощью выращенных в нашей лаборатории микроорганизмов. Создаем в шахтах такие условия, чтобы там было возможно сульфатное дыхание и весь сульфат удалялся с помощью бактерий. Эта технология уже используется на практике в Великобритании, США, Германии. Мы сейчас как раз создаем биотехнологию, которая сможет работать в климатических условиях России с низкими среднегодовыми температурами», — заключает эксперт.

 'Белым вход воспрещен': во Франции развивается расизм наоборот
Заробитчане меняют пути миграции: Польша уходит в минус
ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»
Путин болел за Нурмагомедова в бое с Макгрегором
Как русские становились героями в других странах
Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо
Особенности жизни у границы: на чем зарабатывают контрабандисты
Названы города России с самыми высокими и низкими зарплатами
«Хабиб все испортил»: зарубежная пресса — о скандальном бое
Спорт
Неугомонный: Конор требует реванша Насколько оправданным является желание ирландца вновь появиться в октагоне вместе с Дагестанским Орлом?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Капотный преемник «буханки»: скоро начнутся продажи Впервые об этой разработке «Авто Mail.Ru» рассказал осенью прошлого года, когда Ульяновский автомобильный завод представил Владимиру Путину свои экспериментальные пассажирские модели
Кино
Ирина Безрукова поправилась на два размера ради новой роли Актриса стала гостьей шоу Дмитрия Борисова и рассказала, как набирает вес
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Юлия Началова показала красавицу-дочку Поклонники певицы решили, что Вера растет копией мамы (фото)
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь