Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети
В сети набирает популярность Instagram черного кота по имени Монк, обладающего
В сети набирает популярность Instagram черного кота по имени Монк, обладающего
Хозяйка, проживающая в
На данный момент на страницу Монка и его брата Бина подписались более 88 тысяч пользователей.
В 2016 году сообщалось о четырехлетнем коте Рори, у которого по медицинским причинам пришлось удалить все зубы, кроме клыков. Вследствие этого черный короткошерстный кот приобрел весьма готический вид.