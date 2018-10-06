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14:42 (мск), источник: ТАСС

«Я никогда не слышал, чтобы кто-то пел, как Кабалье»

6 октября стало известно о смерти Монтсеррат Кабалье. Испанская оперная певица умерла на 86-м году жизни. Кабалье прославилась своим сопрано и техникой бельканто. Соболезнования и воспоминания о певице — в материале ТАСС.

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Источник: AP 2018

Председатель правительства Испании Педро Санчес в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы. «Печальная новость. Скончалась великий посол нашей страны, всемирно признанная оперная сопрано, — подчеркнул глава кабмина. — Монтсеррат Кабалье, ее голос и нежность, всегда останется с нами».

В свою очередь, Испанский королевский дворец назвал Кабалье лучшей из лучших и охарактеризовал ее как «великую оперную леди, легенду мировой культуры, лучшую среди лучших и способную открывать новые пространства». «Ее выдающаяся личность и уникальный голос всегда будут с нами, — говорится в публикации в Twitter управления делами монарха. — Мы очень сожалеем о потере».

Соболезнования также выразил Большой театр «Лисео» в Барселоне. «Большой театр “Лисео” хочет выразить свои соболезнования в связи с кончиной Монтсеррат Кабалье (85), одного из самых важных сопрано в истории и ключевой [фигуры] в памяти театра, где она выступала более 200 раз», — говорится в публикации в Twitter одного из ключевых театров пиренейского королевства.

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«Золотая страница в истории оперного исполнительства»

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев считает, что записи голоса оперной певицы помогут сохранить память о ней для потомков. Текст разговора опубликован на сайте РЕН ТВ.

«Это золотая страница в истории оперного исполнительства — в конце 60-х, в 70-х, в 80-х годах ХХ века.

Я думаю, ее тогдашние выступления установили очень высокую планку, и она вписалась в очень небольшую элитную группу исполнителей, которые в рамках «итальянского» репертуара устанавливали стандарты качества.

И она очень своевременно записывала многие партии — краеугольные, известные, важнейшие. И с помощью этих записей мы сохраним память о ней", — сказал Валерий Гергиев.

«Уникальный деятель искусств»

Оперный певец Хосе Каррерас в эфире радиостанции Catalunya Radio отметил, что Кабалье была «уникальным деятелем искусств».

«Среди всех сопрано, которых я слышал в театре, я никогда не слышал, чтобы кто-то пел, как Кабалье», — отметил тенор.

По его словам, отличительная особенность «необыкновенной певицы» заключалась в «качестве ее голоса», а также в ее «замечательной вокальной технике».

«Одна из самых выдающихся певиц XX века»

Венская государственная опера тоже скорбит из-за кончины Кабалье.

С уходом Монтсеррат Кабалье нас покинула одна из самых выдающихся певиц XX века. Ее красивый голос, изумительная техника и харизма производили впечатление и вдохновляли многие поколения любителей оперы.
Доминик Мейер
директор Венской оперы

«Совершенно невосполнимая утрата»

Российский певец Николай Басков назвал огромной личной потерей смерть оперной певицы.

Николай Басков и Монтсеррат Кабалье неоднократно выступали на одной сцене. «Мне утром написала Монсэ (племянница Кабалье — прим. ТАСС), и я даже не смог понять текст этого сообщения, я смотрел в него и не понимал, о чем там написано, — признался артист. — У меня шок, для меня это огромная личная, совершенно невосполнимая утрата».

Такого человека, как она, больше не будет, это огромный пласт моей жизни. Я не могу ничего говорить, пока не получается осознать масштаб этой трагедии.
Николай Басков
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