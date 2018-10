Биография Монтсеррат Кабалье

В 1997 г. певица выпустила диск «Друзья на всю жизнь» (Friends for Life), где она записала произведения рок- и поп-музыки. Ее партнерами были Карлос Кано, Брюс Дикинсон, Джонни Холидей, Лиза Нильссон и другие. В том же году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада One Life One Soul. Кроме того, она сотрудничала с итальянским певцом Аль Бано, с греческим композитором и исполнителем электронной музыки Вангелисом.