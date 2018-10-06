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13:47 (мск), источник: ТАСС

Биография Монтсеррат Кабалье

ТАСС-ДОСЬЕ. Испанская оперная певица умерла 6 октября на 86-м году жизни.

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Источник: AFP 2018

6 октября 2018 года в больнице в Барселоне на 86-м году жизни скончалась испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье.

Происхождение и образование

Монтсеррат Кабалье (полное имя — Мария де Монтсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк) родилась в Барселоне 12 апреля 1933 г. в семье заводского рабочего. С детства проявляла интерес к музыке и увлекалась пением. Изучала музыку и вокал в Консерватории Liceu в Барселоне, которую окончила с золотой медалью в 1954 г.

Музыкальная карьера

Завершив обучение, уехала в Италию, а затем в Базель (Швейцария). В Базельской опере она дебютировала в роли Мими в опере Джакомо Пуччини «Богема». В 1958 г. она пела в Венской государственной опере, в 1960 г. впервые появилась на сцене «Ла Скала» (Милан). Прославилась своим сопрано и техникой бельканто.

Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 г., когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене Карнеги-холл (Нью-Йорк).

В 1970 г. она исполнила одну из своих лучших партий — Норму в одноименной опере Винченцо Беллини. С этой партией в 1974 г. приезжала на свои первые гастроли в Москву. Впоследствии неоднократно выступала в России, последний концерт певицы в Москве состоялся в июне 2018 г. в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию..

Всего в репертуаре певицы было свыше 125 оперных партий. Ее называли «сеньорой сопрано» и «великой примадонной». Выступала на таких площадках, как «Ковент- Гарден» (Лондон), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), «Гранд- опера» (Париж), а также гастролировала с концертными программами. Она работала с выдающимися оркестрами и дирижерами современности — Леонардом Бернстайном, Гербертом фон Караяном, Джеймсом Ливайном, Георгом Шолти. Выступала с Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Альфредо Краусом. Способствовала карьере Хосе Каррераса, который в 1970 г. дебютировал в партии Флавио в «Норме». Певица обратила внимание на молодого тенора, и Каррерас стал одним из ее любимых партнеров, они вместе пели более чем в 15 операх.

В 1980-е гг. Кабалье сотрудничала с рок-музыкантом Фредди Меркьюри. В 1988 г. вышел их совместный альбом Barcelona. Его заглавная песня — Barcelona — стала одним из двух гимнов Летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 г.

В 1997 г. певица выпустила диск «Друзья на всю жизнь» (Friends for Life), где она записала произведения рок- и поп-музыки. Ее партнерами были Карлос Кано, Брюс Дикинсон, Джонни Холидей, Лиза Нильссон и другие. В том же году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада One Life One Soul. Кроме того, она сотрудничала с итальянским певцом Аль Бано, с греческим композитором и исполнителем электронной музыки Вангелисом.

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В 2002 г. после 10-летнего перерыва, вызванного болезнью, Кабалье спела партию Екатерины Арагонской в опере Камиля Сен-Санса «Генрих VIII» (в оперном театре Liceu, Барселона), в 2004 г. — заглавную партию в опере Жюля Массне «Клеопатра» (Liceu, Барселона), а в 2007 г. — герцогини Кракенторп в опере Гаэтано Доницетти «Дочь полка» (Венская государственная опера). В 2016 г. Кабалье выступила с концертом в Софии (Болгария).

Благотворительность

Кабалье занималась благотворительной деятельностью. Так, весь сбор от концерта в Париже, посвященного своему 60-летию, певица передала Всемирному фонду исследования СПИДа. В ноябре 2000 г. в рамках международной программы «Звезды мира — детям» она выступила в Москве с концертом, средства от которого пошли на помощь одаренным детям-инвалидам.

Признание

Певица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Изабеллы Католической, французский орден Искусств и литературы, российский орден Дружбы.

Отмечена несколькими премиями «Грэмми», в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

В 1994 г. стала послом доброй воли ЮНЕСКО.

Личные сведения

В 1964 г. вышла замуж за тенора Бернабе Марти. В семье двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монтсеррат Марти — оперная певица.

Известно, что в Санкт-Петербурге живут родственники Монтсеррат Кабалье по материнской линии, которые были вывезены в Советский Союз во время гражданской войны в Испании в 1930-е гг.

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