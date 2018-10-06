Ученые воссоздали носки древних египтян

Древние египтяне были куда большими модниками, чем принято считать — они носили яркие полосатые носки, для создания которых использовалась пряжа семи разных цветов.

Ученые из Британского музея использовали новую методику визуализации, чтобы воссоздать детский носок из древнего города Антинополя (современный Шейх-Ибада). Он датируется 3−4 веком до нашей эры. Носок был найден еще в 1914 году и все это время хранился в музее.

Найденный носок предназначался для левой ноги ребенка. Большой палец в нем вывязан отдельно, как это бывает в рукавицах. Так древние египтяне могли носить носки вместе с сандалиями. Для носка использовали пряжу семи цветов.

Считается, что именно египтяне начали вязать первые носки. До этого времени люди использовали шкуры животных, как и в каменном веке.