Какие подарки дарили Владимиру Путину на день рождения

Источник: РИА "Новости"

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о подарках, которые российский лидер получал на свой день рождения.

2000 год

В 2000 году свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Во время праздничного обеда в одном из ресторанов города художница Зинаида Сотина подарила главе государства свою картину «Даная». Это полотно понравилось Владимиру Путину еще в 1994 году, при посещении персональной выставки художницы во Франкфурте-на-Майне, куда он приехал в составе делегации, сопровождавшей петербургского мэра Анатолия Собчака. Знакомство Путина с художницей состоялось, когда он переводил беседу Сотиной со швейцарским банкиром, пожелавшим купить одну из представленных на выставке работ.

2002 год

50-летие Владимира Путина совпало с проведением в Кишиневе встречи лидеров стран СНГ. Президент Молдавии Владимир Воронин вручил главе российского государства сувенирного хрустального крокодила, пояснив, что «крокодил — единственное животное, которое не сдает назад».

2008 год

Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка (имя дарителя не разглашалось). Об этом стало известно 10 октября, когда премьер показал свой подарок журналистам на встрече в Ново-Огарево. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский «Сафари-парк».

Источник: РИА "Новости"

2009 год

В свой день рождения председатель правительства Владимир Путин встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Алексеем Ивановым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и поэтессой Олесей Николаевой. Участники встречи подарили имениннику свои книги с дарственными надписями. В частности, Юрий Поляков преподнес имениннику две книги, одна из которых называется «Россия в откате», с надписью «От неравнодушного автора с тревогой и надеждой». Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко пожелал именнинику «ощущений правильности того, что делаете», а прозаик Андрей Битов подарил книгу под названием «Битва» с надписью «От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца».

2012 год

На свое 60-летие Владимир Путин получил в подарок от премьер-министра России Дмитрия Медведева антикварное издание 1910 года — книгу Александра Бенуа о Царском Селе.

2013 год

7 октября президент РФ находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Во время общей встречи глав государств Путина попросили пройти в отдельную комнату, где участники саммита во главе с лидером Китая Си Цзиньпином спели Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент хозяина саммита, президента Индонезии Сусило Бамбанго Юдойоно. Позднее, в ходе двусторонних встреч, премьер Японии Синдзо Абэ подарил Путину саке, а председатель КНР Си Цзиньпин — торт.

2017 год

7 октября, по данным СМИ, в Сочи состоялась встреча российского президента с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Итальянский политик подарил главе российского государства пододеяльник с ручной вышивкой. На изделии изображены Путин и Берлускони, пожимающие друг другу руки, на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

11 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе двусторонней встречи в Сочи поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и преподнес ему в подарок щенка алабая по кличке Верный.