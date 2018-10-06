Картина Бэнкси самоуничтожилась прямо в ходе аукциона Sotheby’s
Встроенный в раму шредер искромсал полотно сразу после того, как оно ушло с молотка за $1,4 млн.
Встроенный в раму шредер искромсал полотно сразу после того, как оно ушло с молотка за $1,4 млн.
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась прямо в ходе аукциона Sotheby's сразу после того, как была продана за $1,4 млн. Встроенный в раму шредер искромсал полотно на глазах у участников торгов. Об этом сообщил сам аукцион, а видео с процессом уничтожения появилось в Instagram художника.
«Девочка с воздушным шаром» считается одной из самых узнаваемых и популярных картин Бэнкси. Впервые она была изображена на набережной на южном берегу Темзы в 2002 году в память о детях, погибших в Сирии, и в поддержку маленьких беженцев.
На аукцион работа была выставлена вместе с позолоченной рамой, которая по загадочному до этого требованию художника была неотъемлемым элементом лота. Специалисты трактовали наличие рамы как своего рода элемент насмешки над пафосом мира искусства.