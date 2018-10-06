В Госдуме назвали смерть Монсеррат Кабалье великой утратой для человечества

Радостно, что она часто приезжала в Россию, что она любила Россию и пела для нас. Это великая утрата для мировой культуры и для нас тоже, для зрителей и просто человечества, потому что Монсеррат очень украшала нашу жизнь.

Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре