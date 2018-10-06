В Госдуме назвали смерть Монсеррат Кабалье великой утратой для человечества

Испанская оперная певица Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.
«Она, пожалуй, как говорят критики, последняя великая певица XX века. Ну, а для нас, слушателей, которые не являются такими ценителями оперного искусства, осталась Кабалье еще и женщиной. Я вспоминаю ее. Она всегда улыбалась — улыбалась, когда давала интервью, улыбалась, общаясь с людьми. Она производила впечатление очень счастливого человека, который делится своим счастьем с окружающими», — сказала Драпеко.
Радостно, что она часто приезжала в Россию, что она любила Россию и пела для нас. Это великая утрата для мировой культуры и для нас тоже, для зрителей и просто человечества, потому что Монсеррат очень украшала нашу жизнь.
Елена Драпекопервый зампред комитета Госдумы по культуре