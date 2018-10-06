Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Западе объяснили, чем опасен для России новый маневр США
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Минздрав намерен запретить рекламу леденцов от боли в горле
Женщина, которая не ест сахар 30 лет, показала фото в купальнике
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Венгрия о переброске войск Украины к границе
Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске
Участница АТО рассказала, как украинцы ждут Путина
Германия поддержала Нидерланды против РФ
Королева красоты устроила убийство мужа-миллионера из-за денег
Изнеможденный болезнью Юдашкин появился на публике
Арестован российский актер Михаил Фатеев
Украинцам показали фабрику Порошенко в РФ
"Клеймо на всю жизнь": Борисову осудили за позорное признание
Вон отсюда: Скабеева хотела выгнать Исаева в эфире
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
13:16 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме назвали смерть Монсеррат Кабалье великой утратой для человечества

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оперная певица Монсеррат Кабалье была не только великим исполнителем ХХ века, но и женщиной, которая всегда улыбалась и делилась своим счастьем с окружающими, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Наверх
Источник: РИА Новости

Испанская оперная певица Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

«Она, пожалуй, как говорят критики, последняя великая певица XX века. Ну, а для нас, слушателей, которые не являются такими ценителями оперного искусства, осталась Кабалье еще и женщиной. Я вспоминаю ее. Она всегда улыбалась — улыбалась, когда давала интервью, улыбалась, общаясь с людьми. Она производила впечатление очень счастливого человека, который делится своим счастьем с окружающими», — сказала Драпеко.

Радостно, что она часто приезжала в Россию, что она любила Россию и пела для нас. Это великая утрата для мировой культуры и для нас тоже, для зрителей и просто человечества, потому что Монсеррат очень украшала нашу жизнь.
Елена Драпеко
первый зампред комитета Госдумы по культуре
 В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны
Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США
Дальше — тишина: умерла Монсеррат Кабалье
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась
Пенсионер съездил в отпуск и остался без квартиры
Четырехместный катер выставили на продажу за миллион долларов
Задержан директор компании-перевозчика по делу о ДТП под Тверью
Найдено вещество, которое замедляет старение
Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания
Спорт
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года О главном бое года, в котором противники по-настоящему ненавидят друг друга
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Горячие темы на «Детях»
Рута Рапунцель Ситуация. Ваши мнения? 381
Marta Делимся опытом при педагогической запущенности 167
Атти Климакс? 121
Mimi Поныть 115
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь