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12:44 (мск), источник: Газета.Ру

Российская ученица Кабалье вспомнила свою наставницу

Елена Макарова, певица меццо-сопрано и директор Международной Академии Музыки Елены Образцовой, в интервью RT поделилась воспоминаниями об испанской оперной певице Монтсеррат Кабалье.

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Источник: AFP 2018

Макарова заявила, что Кабалье была великой певицей и актрисой, которая «будет учить еще многие поколения». Она заметила, что испанская певица обладала не только голосом, но и «сердцем и душой».

Кабалье очень много давала людям. Была человеком совершенно удивительным, с огромным чувством юмора… Она была очень мужественной, потому что болела давно, но после многочисленных операций быстро выходила на сцену.
Елена Макарова
певица меццо-сопрано и директор Международной Академии Музыки Елены Образцовой
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Также она отметила, что Кабалье была «очень строгим» педагогом, но всегда могла получить от своих учеников необходимый ей результат.

По словам Макаровой, испанская оперная дива была вторым человеком, к которому она не могла обратиться на «ты».

«Она говорила: “Ты же меня обижаешь! Почему всем говоришь “ты”, а ко мне обращаешься на “вы”?” Но я не могла. У нее была какая-то удивительная аура, которая не позволяла перейти определенную черту в отношениях с ней», — подчеркнула певица.

Ранее премьер Испании отреагировал на смерть Кабалье.

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