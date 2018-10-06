Российская ученица Кабалье вспомнила свою наставницу
Елена Макарова, певица
Елена Макарова, певица
Макарова заявила, что Кабалье была великой певицей и актрисой, которая «будет учить еще многие поколения». Она заметила, что испанская певица обладала не только голосом, но и «сердцем и душой».
Кабалье очень много давала людям. Была человеком совершенно удивительным, с огромным чувством юмора… Она была очень мужественной, потому что болела давно, но после многочисленных операций быстро выходила на сцену.
Также она отметила, что Кабалье была «очень строгим» педагогом, но всегда могла получить от своих учеников необходимый ей результат.
По словам Макаровой, испанская оперная дива была вторым человеком, к которому она не могла обратиться на «ты».
«Она говорила: “Ты же меня обижаешь! Почему всем говоришь “ты”, а ко мне обращаешься на “вы”?” Но я не могла. У нее была
Ранее премьер Испании отреагировал на смерть Кабалье.