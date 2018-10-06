Российская ученица Кабалье вспомнила свою наставницу

Источник: AFP 2018

Макарова заявила, что Кабалье была великой певицей и актрисой, которая «будет учить еще многие поколения». Она заметила, что испанская певица обладала не только голосом, но и «сердцем и душой».

Кабалье очень много давала людям. Была человеком совершенно удивительным, с огромным чувством юмора… Она была очень мужественной, потому что болела давно, но после многочисленных операций быстро выходила на сцену. Елена Макарова певица меццо-сопрано и директор Международной Академии Музыки Елены Образцовой

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Также она отметила, что Кабалье была «очень строгим» педагогом, но всегда могла получить от своих учеников необходимый ей результат.

По словам Макаровой, испанская оперная дива была вторым человеком, к которому она не могла обратиться на «ты».

«Она говорила: “Ты же меня обижаешь! Почему всем говоришь “ты”, а ко мне обращаешься на “вы”?” Но я не могла. У нее была какая-то удивительная аура, которая не позволяла перейти определенную черту в отношениях с ней», — подчеркнула певица.