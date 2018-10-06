Премьер Испании выразил соболезнования в связи со смерью Кабалье
Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы Монсеррат Кабалье. Об этом он написал в своем Twitter в субботу, 6 октября.
Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы Монсеррат Кабалье. Об этом он написал в своем Twitter в субботу, 6 октября.
«Печальная новость. Умерла великий посол нашей страны. Ее оперное сопрано было признано на международном уровне. Голос и нежность Монсеррат Кабалье навсегда останутся с нами», — написал Санчес.
Монсеррат Кабалье ушла из жизни в утром 6 октября в Браселоне в возрасте 85 лет. Похороны певицы запланированы на понедельник, 8 октября. Причины смерти не уточняются.