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13:27 (мск), источник: РИА Новости

В Каталонии назвали смерть Кабалье огромной потерей для всего мира

МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Огромной потерей назвал смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье глава правительства Каталонии Ким Торра.

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Источник: РИА Новости

«Нас оставила Монсеррат Кабалье, одна из самых значительных голосов XX века, всемирно известная каталонка, тесно связанная с (театром) “Лисео” и Барселоной. Ее потеря — удар для нас. Она получила премии и почести при жизни, но заслуживает посмертного почтения, и мы его окажем», — написал председатель женералитета в Twitter.

Кроме того, женералитет распространил сообщение Торры в связи с кончиной певицы. «Сегодня грустный день для любителей оперы и всех каталонцев, это огромная потеря», — заявил Торра, назвав Кабалье «необыкновенной женщиной и уникальной певицей», которая через оперу «экспортировала имя Каталонии в мир».

Он добавил, что женералитет хочет «публично признаться в восхищении всей Каталонии человеком, который заслужил всемирное признание».

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована в одну из местных клиник из-за проблем с мочевым пузырем. Похороны состоятся в каталонской столице в понедельник.

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