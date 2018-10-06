В Каталонии назвали смерть Кабалье огромной потерей для всего мира
МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Огромной потерей назвал смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье глава правительства Каталонии Ким Торра.
МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Огромной потерей назвал смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье глава правительства Каталонии Ким Торра.
«Нас оставила Монсеррат Кабалье, одна из самых значительных голосов XX века, всемирно известная каталонка, тесно связанная с (театром) “Лисео” и Барселоной. Ее потеря — удар для нас. Она получила премии и почести при жизни, но заслуживает посмертного почтения, и мы его окажем», — написал председатель женералитета в Twitter.
Он добавил, что женералитет хочет «публично признаться в восхищении всей Каталонии человеком, который заслужил всемирное признание».
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована в одну из местных клиник