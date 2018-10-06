В Каталонии назвали смерть Кабалье огромной потерей для всего мира

Источник: РИА Новости

«Нас оставила Монсеррат Кабалье, одна из самых значительных голосов XX века, всемирно известная каталонка, тесно связанная с (театром) “Лисео” и Барселоной. Ее потеря — удар для нас. Она получила премии и почести при жизни, но заслуживает посмертного почтения, и мы его окажем», — написал председатель женералитета в Twitter.

Кроме того, женералитет распространил сообщение Торры в связи с кончиной певицы. «Сегодня грустный день для любителей оперы и всех каталонцев, это огромная потеря», — заявил Торра, назвав Кабалье «необыкновенной женщиной и уникальной певицей», которая через оперу «экспортировала имя Каталонии в мир».

Он добавил, что женералитет хочет «публично признаться в восхищении всей Каталонии человеком, который заслужил всемирное признание».