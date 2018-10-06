Четырехместный катер выставили на продажу за $1 млн (фото)
Новинку представили в Монако.
Новинку представили в Монако.
Роскошный катер Mazu Yachts 52 стоимостью более миллиона долларов презентовали на ежегодном Яхтенном шоу в Монако.
Судно длиной 15 метров оснащено кожаными сидениями, мраморной ванной, площадкой для барбекю и огромной спальней.
Катер в стиле Джеймса Бонда доставили из Стамбула. Он может развивать скорость до 40 узлов (75 км в час) и вмещает, кроме капитана, еще трех пассажиров.
Создатели лодки говорят, что это идеальный вариант для морских поездок на небольшие расстояния.
О возможных покупателях лодки пока не сообщается.
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