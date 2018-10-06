Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россию захотели выдворить из Совета Безопасности ООН
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука
Бабушка 4 внуков поразила всех фото в бикини: не ест сахар 30 лет
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Российская армия откажется от наследия Колчака
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Участница АТО рассказала, как украинцы ждут Путина
Германия поддержала Нидерланды против РФ
“Она живет у нас”: Дроздова и Певцов о новой дочери
Изнеможденный болезнью Юдашкин появился на публике
Актриса, которая должна государству $130 млн, сделала заявление
Магазин эмигранта из РФ признали лучшим в Лондоне
"Клеймо на всю жизнь": Борисову осудили за позорное признание
Вон отсюда: Скабеева хотела выгнать Исаева в эфире
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Москвичи научились обходиться без воды
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
13:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Четырехместный катер выставили на продажу за $1 млн (фото)

Новинку представили в Монако.

Наверх

Роскошный катер Mazu Yachts 52 стоимостью более миллиона долларов презентовали на ежегодном Яхтенном шоу в Монако.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судно длиной 15 метров оснащено кожаными сидениями, мраморной ванной, площадкой для барбекю и огромной спальней.

Катер в стиле Джеймса Бонда доставили из Стамбула. Он может развивать скорость до 40 узлов (75 км в час) и вмещает, кроме капитана, еще трех пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели лодки говорят, что это идеальный вариант для морских поездок на небольшие расстояния.

О возможных покупателях лодки пока не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Пенсионный бит. О чем сегодня поют звезды 90-х
Дело о последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина
Дальше — тишина: умерла Монсеррат Кабалье
Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась
Пенсионер съездил в отпуск и остался без квартиры
Задержан директор компании-перевозчика по делу о ДТП под Тверью
Найдено вещество, которое замедляет старение
Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания
Спорт
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года О главном бое года, в котором противники по-настоящему ненавидят друг друга
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
От Светлакова до Розановой: звезды на презентации СТС Телеканал представил новые проекты, которые зрители уже скоро увидят в эфире
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Дети
Жена Никиты Михалкова умилила соцсети снимком мужа и внука Эмоциональный снимок очень понравился пользователям сети
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь