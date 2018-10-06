Бэнкси прокомментировал самоуничтожение своей картины после аукциона

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. На аукционе произведение было представлено в тяжелой позолоченной раме.

Изначально картина оценивалась примерно в 250−400 тысяч долларов, однако в результате торгов ее продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски.

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В Instagram Бэнкси тем временем появилось фото этого момента с подписью: «Раз, два, продано…»

Представители Sotheby’s отметили, что сталкиваются с подобной акцией впервые. По их мнению, этот инцидент мгновенно вошел в мировую историю искусства.

В Sotheby’s добавили, что уже связались с покупателем, он был «удивлен». Сейчас обсуждаются дальнейшие действия. Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден. Однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость картины.

Некоторые СМИ пишут, что привести в действие шредер мог сам Бэнкси. Как сообщает Art Newspaper, недалеко от входа в здание, где проходил аукцион, заметили неизвестного мужчину в солнцезащитных очках и шапке в окружении охранников.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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"The urge to destroy is also a creative urge" - Picasso</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/banksy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Banksy</a> (@banksy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-06T17:09:31+00:00">6 Окт 2018 в 10:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Бэнкси?

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, в лицо его знают лишь несколько человек, а его личность не установлена.

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Считается, что Бэнкси родился в 1974 году в Бристоле, а граффити стал заниматься в конце 1990-х. Яркий талант и остросоциальные темы, которые он выбирал для рисунков, быстро сделали его популярным не только в Англии, но и во всем мире.

Насчет того, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси, есть разные версии. Например, согласно исследованию британских ученых, на самом деле Бэнкси — это выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.

Журналист Крейг Уильямс, в свою очередь, предположил, что Бэнкси — это участник культовой трип-хоп-группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом стоит не один человек, а несколько.

В поддержку этой версии приводится оговорка британского диджея Goldie, который в интервью Distraction Pieces назвал Бэнкси Робертом. Впрочем, сам художник на вопрос журнала Boundless, может ли он подтвердить слова диджея, ответил отрицательно.

В феврале этого года человека, который, возможно, и есть Бэнкси, запечатлели в городе Кингстон-апон-Халл. Как писала Daily Star, местный житель снял на видео человека в бейсболке и солнцезащитных очках, потому что тот показался ему подозрительным. В это же время в городе обнаружили три новых граффити Бэнкси. Издание отмечало что мужчина на видео имеет «поразительное сходство» с Робином Каннингемом.

Выставка в России

Этим летом в Москве проходила первая в России выставка Бэнкси. На ней было выставлено около ста экспонатов, в том числе оригинальные работы, 3d-объекты, редкие принты и фотографии, кроме того, можно было увидеть уникальное мультимедийное шоу.

Интерес к экспозиции возрос после того, как в аккаунте художника в Instagram (у него есть «синяя галочка» — метка верификации) появился пост о ней.

Один из поклонников художника спросил Бэнкси, имеет ли он отношение к выставке. Тот дал понять, что отношения не имеет, но не может посчитать сам факт выставки смешным. В ответ на предложение собеседника принять какие-то меры, например издать пресс-релиз, Бэнкси написал, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити на различные здания без разрешения властей. В итоге он согласился с предложением поклонника сделать «что-то» и опубликовал скриншот переписки.

Организаторы выставки отметили, что никогда не позиционировали ее как организованную или согласованную с Бэнкси и даже предупреждали, что она может вызвать негативную реакцию художника. Экспозицию собрали из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять произведения Бэнкси.

У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернутся обратно, было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось. Александр Начкебия продюсер