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00:08 (мск), источник: ТАСС

Ким Кардашьян через суд требует $6,1 млн от экс-охранника из-за ограбления в Париже

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американская телеведущая и фотомодель Ким Кардашьян подала в суд на своего бывшего охранника и его фирму, возложив на них часть ответственности за свое ограбление в Париже в октябре 2016 года. Истец требует возмещения ущерба в размере $6,1 млн, сообщил в субботу журнал Hollywood Reporter.

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Источник: AP 2018

По его данным, иск подан в верховный суд округа Нью-Касл (штат Делавэр), ответчиками названы Паскаль Дувье и его охранная фирма Protect Security. Им ставится в вину халатность и профессиональный недосмотр, которые содействовали успеху нашумевшего в свое время ограбления. В частности, ответчикам указано на такое упущение, как сломанный замок калитки на заднем дворе гостиницы, где останавливалась Кардашьян.

В ночь на 3 октября 2016 года несколько мужчин с повязками полицейских и в масках ворвались в номер гостиницы во французской столице, куда Кардашьян приехала на неделю моды. Они угрожали фотомодели огнестрельным оружием, но вреда ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила €9 млн, только одно кольцо было оценено в €4 млн.

Ограбление Ким Кардашьян стало самым крупным в Париже за последние 20 лет. В числе подозреваемых оказался и шофер, который постоянно обслуживал звезду реалити-шоу во время ее приездов в Париж. Как подчеркивают эксперты, преступники были хорошо информированы: они знали не только то, что Кардашьян находится в закрытой для посторонних элитной гостинице No address рядом с площадью Согласия, но и то, что она в тот вечер отпустила своего охранника на дискотеку, куда тот пошел со своей сестрой.

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