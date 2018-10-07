Ким Кардашьян через суд требует $6,1 млн от экс-охранника из-за ограбления в Париже

Источник: AP 2018

По его данным, иск подан в верховный суд округа Нью-Касл (штат Делавэр), ответчиками названы Паскаль Дувье и его охранная фирма Protect Security. Им ставится в вину халатность и профессиональный недосмотр, которые содействовали успеху нашумевшего в свое время ограбления. В частности, ответчикам указано на такое упущение, как сломанный замок калитки на заднем дворе гостиницы, где останавливалась Кардашьян.

В ночь на 3 октября 2016 года несколько мужчин с повязками полицейских и в масках ворвались в номер гостиницы во французской столице, куда Кардашьян приехала на неделю моды. Они угрожали фотомодели огнестрельным оружием, но вреда ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила €9 млн, только одно кольцо было оценено в €4 млн.