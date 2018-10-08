Свои среди чужих. Как русские становились героями в других странах
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Белый генерал на страже индейцев
Каждый год 19 января в самом сердце Южной Америки — долине
История запомнила его не только как солдата, сражавшегося в Первой мировой и Гражданской войнах, но и как деятельного ученого — этнографа, географа, антрополога, лингвиста — и известного защитника прав индейцев, впервые описавшего их культуру и быт в долине Гран Чако.
Путь белого генерала в Парагвай был долог. Сражавшийся с 1918 года в рядах Добровольческой армии Врангеля Беляев, как и многие другие, навсегда покинул Россию в 1920 году, во время эвакуации Новороссийска. Дальше был полуостров Галлиполи, где собирались остатки белых армий, Европа, мучительные попытки вновь найти свое место в мире. Именно в эти годы Беляев загорелся идеей создать «Русский очаг», чтобы сохранить в неприкосновенности от тлетворного влияния большевиков русскую культуру. С этой целью генерал приехал в 1923 году в Аргентину, где к тому времени уже сложилась небольшая русская коммуна.
В короткое время здесь собралось около 300 эмигрантов из России, которые начали обустраиваться на новой родине. Далеко не все они были готовы к тяготам жизни в южноамериканской сельве. Между поселенцами возникали ссоры, многие из них в итоге покинули колонию.
Но Беляев так и остался в стране до конца. Он совершил в 1925—1932 годах в общей сложности 13 экспедиций в малоизвестные области
В 1932 году между Парагваем и Боливией началась война за
Он выступал против навязывания аборигенам европейской культуры и разработал собственный подход к приобщению их к цивилизации. Так, Беляев создал первый на континенте индейский театр, основал индейскую колонию и возглавил Национальный патронат по делам индейцев.
Умер русский генерал 19 января 1957 года. Его отпевание состоялось в православном Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Асунсьоне. В последний путь Беляева проводили с воинскими почестями, причем в почетном карауле у гроба стоял сам президент страны Альфредо Стресснер, воевавший в Чакской войне под руководством русских офицеров. Тело генерала был передано индейцам, чтобы они похоронили его на своей земле, как он и завещал.
В 1899 году в Южной Африке началась
К началу войны Максимов был уже опытным боевым офицером. Он участвовал в войне за независимость Сербии и в
В одном из боев отряд уничтожил 200 врагов, потеряв всего двоих убитыми. Слава Максимова была так велика, что бурские добровольцы десятками приходили в расположение его корпуса, чтобы поступить под его руководство. В 1900 году он стал вторым иностранцем, провозглашенным фехтгенералом, причем первый,
В том же году Максимов был тяжело ранен в голову. Английская разведка доложила о его гибели. Британский капитан Таус, ранивший Максимова, получил за это высшую военную награду Великобритании: Крест Виктории.
Но Максимов выжил. Правда, принять участие в дальнейших боях он уже не смог. Его эвакуировали в Россию. В 1904 году он добровольцем отправился на
29 октября 2002 года на улицах города Керкиры, что на Корфу, можно было наблюдать необычное зрелище. По улицам маленького города, чеканя шаг, шествовали военный оркестр и рота солдат. За этим с любопытством наблюдали местные жители. Грянул артиллерийский салют.
Эти торжества на острове проводились в честь установки памятника русскому адмиралу Федору Федоровичу Ушакову, который в 1799 году освободил Корфу от французских войск.
Французы захватили греческие острова в 1797 году. Наполеон использовал их как стратегический пункт для снабжения своих войск в Египте. Ушаков получил задание прервать французские коммуникации и захватить острова, в том числе Корфу, где располагалась первоклассная крепость с гарнизоном численностью 3500 солдат и офицеров. Военная наука того времени гласила, что захватить крепость штурмом с моря невозможно. Однако Ушаков разработал первоклассный план и решительной атакой одолел эту цитадель. Имя его прогремело тогда по всему миру. Даже Суворов, руководивший русской армией в Италии и одержавший несколько блистательных побед, писал: «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!» Когда русский флот покинул Ионические острова, жители подарили адмиралу большую памятную медаль с его портретом на одной стороне, изображением штурма Корфу на другой и надписью: «Спасителю всех Ионических островов».
Некоторые пункты этого исторического документа позднее вошли в конституцию Греции, когда страна получила независимость в 1821 году.