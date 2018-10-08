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13:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Свои среди чужих. Как русские становились героями в других странах

В Сан-Марино открыли памятник Юрию Гагарину. Советский космонавт — не единственный русский, чье имя увековечили за рубежом. АиФ.ru решил вспомнить о тех наших соотечественниках, кто сумел стать героем в других странах.

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Белый генерал на страже индейцев

Иван Тимофеевич Беляев | Источник: Википедия

Каждый год 19 января в самом сердце Южной Америки — долине Гран-Чако, принадлежащей Парагваю — можно увидеть православных монахов и услышать русскую речь. В этот день в небольшой латиноамериканской стране вспоминают национального героя Хуана Беляеффа (генерала русской службы Ивана Тимофеевича Беляева).

История запомнила его не только как солдата, сражавшегося в Первой мировой и Гражданской войнах, но и как деятельного ученого — этнографа, географа, антрополога, лингвиста — и известного защитника прав индейцев, впервые описавшего их культуру и быт в долине Гран Чако.

Путь белого генерала в Парагвай был долог. Сражавшийся с 1918 года в рядах Добровольческой армии Врангеля Беляев, как и многие другие, навсегда покинул Россию в 1920 году, во время эвакуации Новороссийска. Дальше был полуостров Галлиполи, где собирались остатки белых армий, Европа, мучительные попытки вновь найти свое место в мире. Именно в эти годы Беляев загорелся идеей создать «Русский очаг», чтобы сохранить в неприкосновенности от тлетворного влияния большевиков русскую культуру. С этой целью генерал приехал в 1923 году в Аргентину, где к тому времени уже сложилась небольшая русская коммуна.

В качестве места для «Русского очага» Беляев в итоге выбрал Парагвай: маленькую бедную страну, которая была не прочь приютить русских инженеров, учителей, ученых.

В короткое время здесь собралось около 300 эмигрантов из России, которые начали обустраиваться на новой родине. Далеко не все они были готовы к тяготам жизни в южноамериканской сельве. Между поселенцами возникали ссоры, многие из них в итоге покинули колонию.

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Но Беляев так и остался в стране до конца. Он совершил в 1925—1932 годах в общей сложности 13 экспедиций в малоизвестные области Гран-Чако, изучал быт, культуры и языки местных индейцев, составил первый в мире словарь местных языков.

В 1932 году между Парагваем и Боливией началась война за Гран-Чако из-за разведки месторождений нефти. Боливийские войска, возглавляемые немецкими наемными офицерами, попытались захватить область, которая составляла 1/3 парагвайской территории. Беляев призвал своих земляков встать на защиту страны, которая их приютила. Сам он вскоре получил пост советника президента, а около 80 колонистов вступили в ряды парагвайской армии. Поскольку почти все они после Гражданской войны в России имели богатый боевой опыт, русские добровольцы оказались большим подспорьем для маленькой страны. В итоге Парагваю удалось отстоять свои территории, а Беляеву за заслуги было присвоено звание почетного гражданина республики.

Последние годы жизни Беляев посвятил борьбе за права парагвайских индейцев.

Он выступал против навязывания аборигенам европейской культуры и разработал собственный подход к приобщению их к цивилизации. Так, Беляев создал первый на континенте индейский театр, основал индейскую колонию и возглавил Национальный патронат по делам индейцев.

Умер русский генерал 19 января 1957 года. Его отпевание состоялось в православном Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Асунсьоне. В последний путь Беляева проводили с воинскими почестями, причем в почетном карауле у гроба стоял сам президент страны Альфредо Стресснер, воевавший в Чакской войне под руководством русских офицеров. Тело генерала был передано индейцам, чтобы они похоронили его на своей земле, как он и завещал. Из-за разливов рек могила Беляева вскоре была потеряна, но памятник ему сохранился, а имя его в Парагвае помнят до сих пор.

На помощь горящему Трансваалю

Евгений Яковлевич Максимов | Источник: Википедия

В 1899 году в Южной Африке началась англо-бурская война. Великобритания решила захватить два независимых бурских государства, — Трансвааль и Оранжевую Республику — чтобы взять под контроль месторождения алмазов и других полезных ископаемых. На помощь гордым бурам устремились сотни иностранных добровольцев. Десятую часть всех иностранцев, воевавших на стороне буров, составили подданные Российской империи. Среди них были совершенно разные люди: от простых горняков до грузинских князей. Известными в России участниками войны стали будущий председатель Госдумы Александр Гучков и князь Николоз Багратиони-Мухранский. Но только одному иностранцу буры при жизни присвоили звание генерала: Евгению Яковлевичу Максимову.

К началу войны Максимов был уже опытным боевым офицером. Он участвовал в войне за независимость Сербии и в русско-турецкой войне 1877−1878 годов, ходил в походы со Скобелевым в Среднюю Азию, а в 1896 году отправился в качестве корреспондента газеты «Новое время» в Абиссинию во время итало-эфиопской войны. В Южной Африке Максимов первое время был заместителем командира «иностранного легиона» бурской армии. После гибели французского полковника, графа Виллебуа-де-Марейля, он принял командование отрядом, а потом возглавил «Голландский корпус», состоявший из голландских добровольцев.

Подразделение Максимова вместе со своим храбрым начальником быстро стало известно благодаря лихим налетам на английские войска.

В одном из боев отряд уничтожил 200 врагов, потеряв всего двоих убитыми. Слава Максимова была так велика, что бурские добровольцы десятками приходили в расположение его корпуса, чтобы поступить под его руководство. В 1900 году он стал вторым иностранцем, провозглашенным фехтгенералом, причем первый, Виллебуа-де-Марейль, получил звание посмертно.

В том же году Максимов был тяжело ранен в голову. Английская разведка доложила о его гибели. Британский капитан Таус, ранивший Максимова, получил за это высшую военную награду Великобритании: Крест Виктории.

Но Максимов выжил. Правда, принять участие в дальнейших боях он уже не смог. Его эвакуировали в Россию. В 1904 году он добровольцем отправился на русско-японскую войну, где и погиб в боях на реке Шахэ.

Основатель островной республики

Фёдор Фёдорович Ушаков | Источник: Википедия

29 октября 2002 года на улицах города Керкиры, что на Корфу, можно было наблюдать необычное зрелище. По улицам маленького города, чеканя шаг, шествовали военный оркестр и рота солдат. За этим с любопытством наблюдали местные жители. Грянул артиллерийский салют.

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Эти торжества на острове проводились в честь установки памятника русскому адмиралу Федору Федоровичу Ушакову, который в 1799 году освободил Корфу от французских войск.

Французы захватили греческие острова в 1797 году. Наполеон использовал их как стратегический пункт для снабжения своих войск в Египте. Ушаков получил задание прервать французские коммуникации и захватить острова, в том числе Корфу, где располагалась первоклассная крепость с гарнизоном численностью 3500 солдат и офицеров. Военная наука того времени гласила, что захватить крепость штурмом с моря невозможно. Однако Ушаков разработал первоклассный план и решительной атакой одолел эту цитадель. Имя его прогремело тогда по всему миру. Даже Суворов, руководивший русской армией в Италии и одержавший несколько блистательных побед, писал: «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!» Когда русский флот покинул Ионические острова, жители подарили адмиралу большую памятную медаль с его портретом на одной стороне, изображением штурма Корфу на другой и надписью: «Спасителю всех Ионических островов».

В Греции имя Ушакова помнят не только из-за ратных подвигов, но и из-за первой конституции, которую он даровал основанной им Республике Семи островов, первому греческому независимому государству за долгие годы.

Некоторые пункты этого исторического документа позднее вошли в конституцию Греции, когда страна получила независимость в 1821 году.

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