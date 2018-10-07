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01:38 (мск), источник: РИА Новости

В Сети высмеяли Меланью Трамп за костюм рабовладельца

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Поездка Меланьи Трамп в Кению в рамках турне по Африке вызвала волну критики и насмешек пользователей соцсетей. Причиной тому стал надетый первой леди белый костюм колонизатора, который оказался очень неуместен для африканских стран, сообщает France Info.

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Источник: AFP 2018

Отмечается, что такой наряд, и в частности круглый широкий шлем, в своем гардеробе ранее использовали лишь колонизаторы, хозяева плантаций и рабовладельцы, и особенно в африканских странах такой костюм воспринимают как символ доминирования.

В ходе своей поездки Меланья Трамп посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT), а также детский дом.

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«Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации (отстаивавший рабовладение сепаратистский альянс ряда южных штатов времен Гражданской войны в США — ред.). Исторический контекст имеет значение», — написал в своем Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

«Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам», — добавил он.

Французский журналист Ксавье Ивон также раскритиковал Меланью Трамп, сравнив ее с героем-путешественником из серии популярных комиксов «Приключения Тинтина».

«Тинтин Трамп в Кении», — написал он в Twitter.

​Другой пользователь Twitter в шутку представил разговор первой леди США с сотрудником ее администрации.

«Меланья: Что бы мне надеть во время моей поездки по Африке, чтобы отдать дань уважения культуре и истории принимающей стороны? Сотрудник администрации: Колониальный Шлем. Определённо колониальный шлем», — иронизирует Owen Barder.

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