В Сети высмеяли Меланью Трамп за костюм рабовладельца

Источник: AFP 2018

Отмечается, что такой наряд, и в частности круглый широкий шлем, в своем гардеробе ранее использовали лишь колонизаторы, хозяева плантаций и рабовладельцы, и особенно в африканских странах такой костюм воспринимают как символ доминирования.

В ходе своей поездки Меланья Трамп посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT), а также детский дом.

«Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации (отстаивавший рабовладение сепаратистский альянс ряда южных штатов времен Гражданской войны в США — ред.). Исторический контекст имеет значение», — написал в своем Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

«Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам», — добавил он.

Французский журналист Ксавье Ивон также раскритиковал Меланью Трамп, сравнив ее с героем-путешественником из серии популярных комиксов «Приключения Тинтина».

«Тинтин Трамп в Кении», — написал он в Twitter.

​Другой пользователь Twitter в шутку представил разговор первой леди США с сотрудником ее администрации.