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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила, регламентирующие процесс регистрации автомототранспортных средств и прицепов.

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Источник: РИА Новости

Устанавливаются несколько нововведений. Документом, в частности, определяется порядок регистрации машин, имеющих электронные паспорта (ЭПТС) и паспорта на бумажном носителе.

Систему ЭПТС в России запустили с июля, переходный период продлится до ноября будущего года. Ранее оператор системы, компания «Электронный паспорт», сообщала, что перемены с июля не будут касаться всех автовладельцев сразу и не заставят их поменять привычную логику поведения, потому что на первых порах большинство машин будет по-прежнему реализовываться с бумажными ПТС.

Как заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, документом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. Также с 180 до 360 суток вырос срок их хранения по заявлениям собственников машин.

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Документ также регулирует и существенно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Отныне достаточно будет представить машину на осмотр, по результатам этой процедуры данные о номере двигателя будут занесены в паспорт транспортного средства и информационные системы ГИБДД. Замененный двигатель должен быть того же типа и модели, что и ранее установленный, также ему надлежит иметь оригинальную заводскую маркировку, он не должен быть в розыске.

Как заявляла Ирина Волк, по итогам анализа обращений граждан и организаций были уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства. Кроме того, расширен список документов, которые подтверждают факт утилизации транспортного средства и являются основанием для осуществления соответствующего регистрационного действия.

Приказ министерства разрешил регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, который выдается гражданину на замену утраченного паспорта.

В России изменились правила регистрации автомобилей
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