Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила, регламентирующие процесс регистрации автомототранспортных средств и прицепов.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила, регламентирующие процесс регистрации автомототранспортных средств и прицепов.
Устанавливаются несколько нововведений. Документом, в частности, определяется порядок регистрации машин, имеющих электронные паспорта (ЭПТС) и паспорта на бумажном носителе.
Систему ЭПТС в России запустили с июля, переходный период продлится до ноября будущего года. Ранее оператор системы, компания «Электронный паспорт», сообщала, что перемены с июля не будут касаться всех автовладельцев сразу и не заставят их поменять привычную логику поведения, потому что на первых порах большинство машин будет
Как заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, документом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. Также с 180 до 360 суток вырос срок их хранения по заявлениям собственников машин.
Документ также регулирует и существенно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Отныне достаточно будет представить машину на осмотр, по результатам этой процедуры данные о номере двигателя будут занесены в паспорт транспортного средства и информационные системы ГИБДД. Замененный двигатель должен быть того же типа и модели, что и ранее установленный, также ему надлежит иметь оригинальную заводскую маркировку, он не должен быть в розыске.
Как заявляла Ирина Волк, по итогам анализа обращений граждан и организаций были уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства. Кроме того, расширен список документов, которые подтверждают факт утилизации транспортного средства и являются основанием для осуществления соответствующего регистрационного действия.
Приказ министерства разрешил регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, который выдается гражданину на замену утраченного паспорта.