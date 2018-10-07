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09:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые рассказали, чем опасна ранняя весна

Последствия глобального потепления будут еще более драматичными, чем предполагалось ранее.

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Источник: Reuters

Из-за изменений климата весна стала теплее по всей планете.

До недавнего времени ученые считали это позитивным явлением, ведь если растения зазеленеют раньше, они поглотят больше углекислого газа из атмосферы. Тем самым более теплые весны якобы смогут немного замедлить глобальное потепление.

Однако, как показал анализ спутниковых данных, проведенный в Венском техническом университете, все совсем наоборот. Во многих регионах ранняя весна фактически приводит к меньшему росту растений летом.

Климатические модели, которые использовались до сих пор, должны быть изменены, а климат находится еще в более критическом состоянии, чем считалось до сих пор. Результаты исследований ученых из Вены с такими выводами опубликованы в научном журнале Nature.

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«Мы проанализировали спутниковые снимки за последние 30 лет, исследуя весь земной шар к северу от 30-й параллели северной широты, от южной Европы и Японии до самых северных районов тундры», — рассказал исследователь Маттиас Форкель.

Снимки инфракрасного излучения помогли ученым определить, сколько поглощалось углекислого газа во время фотосинтеза. Логично предположить, пишут ученые, что ранняя весна означает лучший рост растений.

Снимки действительно показывают, что северное полушарие стало более зеленым весной. Но этот эффект полностью нивелируется летом и осенью, когда рост растений после ранней весны резко ухудшается.

Причин может быть несколько, отмечают австрийские исследователи. Во-первых, увеличение роста растений весной увеличивает поглощение воды из почвы и последующую нехватку влаги летом. Во-вторых, растения имеют свой жизненный цикл. Чем раньше он начинается, тем раньше заканчивается.

К сожалению, это меняет климатические прогнозы к худшему. Мы должны предположить, что последствия глобального потепления будут еще более драматичными, чем предполагалось ранее.
Маттиас Форкель
исследователь

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