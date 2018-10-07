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12:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец вырастил гигантский арбуз

Он установил рекорд штата и выиграл приз.

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Житель американской Виргинии вырастил арбуз весом 115,2 кг.

Он получил приз на сельскохозяйственной ярмарке и установил рекорд штата, сообщают американские СМИ.

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Хэнк Хьюстон рассказал, что вырастил гигантский арбуз из семян предыдущего рекордсмена — арбуза весом 111 кг, который принадлежал его другу.

«Он мой приятель, поэтому я не стал слишком уж превосходить его с рекордом», — пошутил фермер.

Хьюстон планирует сохранить семена из арбуза на следующий год, а саму гигантскую ягоду он отправит в компост, так как она перезрела.

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