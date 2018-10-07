Тысячи пассажиров застряли в аэропорту из-за болезни диспетчера
Международный аэропорт в крупнейшем городе Австралии погрузился в хаос.
Международный аэропорт в крупнейшем городе Австралии погрузился в хаос.
26 рейсов были отменены и еще три отложены в Международном аэропорту Сиднея
Персонал аэропорта был недоукомплектован и не смог справиться с большим объемом рейсов. Их было больше, чем обычно,
Были отменены рейсы авиакомпаний Qantas, Qantas Link, Tiger Air, Jetstar и Virgin. Региональные аэропорты также пострадали, так как не прибыли самолеты из Сиднея. Кроме того, многие пассажиры не успели на стыковочные рейсы.
Читайте также: