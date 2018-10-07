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14:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тысячи пассажиров застряли в аэропорту из-за болезни диспетчера

Международный аэропорт в крупнейшем городе Австралии погрузился в хаос.

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26 рейсов были отменены и еще три отложены в Международном аэропорту Сиднея из-за болезни авиадиспетчера, сообщают австралийские СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Персонал аэропорта был недоукомплектован и не смог справиться с большим объемом рейсов. Их было больше, чем обычно, из-за школьных каникул. Многие семьи с детьми отправлялись отдыхать или возвращались из небольшого отпуска.

Были отменены рейсы авиакомпаний Qantas, Qantas Link, Tiger Air, Jetstar и Virgin. Региональные аэропорты также пострадали, так как не прибыли самолеты из Сиднея. Кроме того, многие пассажиры не успели на стыковочные рейсы.

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