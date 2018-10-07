МВД опровергло сообщения о массовых проверках телефонов и личных переписок

«Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте министерства.
В МВД напомнили, что конституция РФ гарантирует соблюдение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. Ограничение этого права возможно только на основании решения суда, подчеркнули в ведомстве.
«В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — отмечается в сообщении.