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16:26 (мск), источник: РИА Новости

МВД опровергло сообщения о массовых проверках телефонов и личных переписок

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. МВД опровергло информацию в интернете о массовых проверках полицейскими мобильных телефонов граждан, а также их личных переписок, в министерстве рекомендовали в подобных случаях обращаться с жалобой в надзорные органы.

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Источник: Reuters

«Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МВД напомнили, что конституция РФ гарантирует соблюдение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. Ограничение этого права возможно только на основании решения суда, подчеркнули в ведомстве.

«В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — отмечается в сообщении.

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