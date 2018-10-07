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15:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят разноцветные скалы в Китае (фото)

Они похожи на слоеный пирог.

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Одно из самых красивых мест в Китае — Национальный геопарк Чжанъе Данься, расположенный в северо-западной провинции Ганьсу.

Он известен разноцветными скалами необычной формы, полюбоваться которыми съезжаются тысячи туристов.

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Скалы достигают в высоту нескольких сотен метров. Они состоят из песчаника и других ископаемых, и формировались в течение 24 миллионов лет.

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Ученые считают, что скалы Чжанъе Данься возникли вследствие движения тех же тектонических плит, благодаря которым сформировались Гималаи. Причудливые формы скал были созданы ветром, дождями и самим временем.

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В 2005 году журналисты, представляющие 34 крупнейших китайских СМИ, назвали Чжанъе Данься одним из самых красивых рельефов в Китае. С ними согласны и редакторы National Geographic. Несколько лет назад китайская версия авторитетного журнала назвала Чжанъе Данься одним из «шести самых красивых ландшафтных образований» в Китае.

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