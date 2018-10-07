Как выглядят разноцветные скалы в Китае (фото)
Они похожи на слоеный пирог.
Они похожи на слоеный пирог.
Одно из самых красивых мест в Китае — Национальный геопарк Чжанъе Данься, расположенный в
Он известен разноцветными скалами необычной формы, полюбоваться которыми съезжаются тысячи туристов.
Скалы достигают в высоту нескольких сотен метров. Они состоят из песчаника и других ископаемых, и формировались в течение 24 миллионов лет.
Ученые считают, что скалы Чжанъе Данься возникли вследствие движения тех же тектонических плит, благодаря которым сформировались Гималаи. Причудливые формы скал были созданы ветром, дождями и самим временем.
В 2005 году журналисты, представляющие 34 крупнейших китайских СМИ, назвали Чжанъе Данься одним из самых красивых рельефов в Китае. С ними согласны и редакторы National Geographic. Несколько лет назад китайская версия авторитетного журнала назвала Чжанъе Данься одним из «шести самых красивых ландшафтных образований» в Китае.
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