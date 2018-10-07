Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россию захотели выдворить из Совета Безопасности ООН
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
14-летняя дочка Юлии Волковой стала выглядеть ровесницей мамы
Женщина, которая не ест сахар 30 лет, показала фото в купальнике
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Американского шпиона выдала рыба
Собчак отреагировала на отставку Полтавченко
"Петросян отдыхает": шутка Кличко о горячей воде возмутила Киев
Россию хотят выдворить из ООН
Во время гастролей Ани Лорак погиб человек - СМИ
“Живет у нас”: Дроздова и Певцов о новой дочери
Иванка Трамп и еще 4 примера «благородной пластики» лица
6 абсурдных модных находок (которые стоят как аренда квартиры)
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Лондоне
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8Нидерланды выслали четверых россиян
17:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Названы самые красивые городки Испании (фото)

Их выбрали путем голосования.

Наверх

Испанский онлайн-путеводитель El Viajero составил топ лучших городков и деревень Испании, которые привлекают десятки тысяч туристов не только из Европы, но и многих стран мира.

Список был создан с помощью онлайн-голосования. Оно длилось с сентября по октябрь. Издание надеется, что подобные опросы будут стимулировать внутренний туризм.

Альбаррасин

В этом небольшом арагонском городке сейчас проживает около 1100 человек. Но в 11 веке Альбаррасин был столицей небольшого мавританского княжества.

Во время загрузки произошла ошибка.

До нашего времени в Альбаррасине хорошо сохранилась средневековая крепостная стена. Также туристы любуются историческим центром города и Сальвадорским собором.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кудильеро

Этот муниципалитет в Испании входит в провинцию Астурия на побережье Бискайского залива. Городок привлекает красивейшими городскими пейзажами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Небольшие домики под оранжевой черепицей, раскрашенные во все цвета радуги, живописно облепили зеленые холмы и скалы над морем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сантильяна-дель-Мар

Замыкает тройку муниципалитет в провинции Кантабрия с населением более 4 тысяч человек. Существует старая поговорка, что Сантильяна-дель-Мар — город трех обманов. Во-первых, он не святой (слово santo в названии). Во-вторых, он не плоский (слово llana). В-третьих, рядом нет моря (слово mar).

Во время загрузки произошла ошибка.

В городке можно увидеть древнюю романскую церковь, а также знаменитую пещеру Альтамира с каменной живописью эпохи верхнего палеолита. Она объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Пенсионный бит. О чем сегодня поют звезды 90-х
Дело о последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина
Лишат ли Хабиба чемпионского титула? Отвечают UFC и сам боец
Конец советского мира. Плацкартные вагоны уходят в прошлое
Правительство не планирует дедолларизацию валютных счетов
Звонки Путина и Трампа: все, что вы пропустили на UFC 229
В Сети высмеяли Меланью Трамп за костюм рабовладельца
В драке в омской колонии пострадали более 20 заключенных
Фермер вырастил арбуз весом 115 кг
Спорт
Комментатор UFC объяснил, почему Нурмагомедов устроил драку Пока боец ждал пояс, он вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Ольга Зуева — о работе с Козловским и модных уличных парнях Режиссер фильма «На районе», актриса и модель рассказала «Кино Mail.Ru» о творческом союзе с возлюбленным и о давлении стереотипов
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Дети
14-летняя дочка Юлии Волковой стала выглядеть ровесницей мамы Певица поделилась в соцсетях снимком, на котором позирует с дочкой
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь