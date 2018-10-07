Названы самые красивые городки Испании (фото)
Их выбрали путем голосования.
Их выбрали путем голосования.
Испанский
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Альбаррасин
В этом небольшом арагонском городке сейчас проживает около 1100 человек. Но в 11 веке Альбаррасин был столицей небольшого мавританского княжества.
До нашего времени в Альбаррасине хорошо сохранилась средневековая крепостная стена. Также туристы любуются историческим центром города и Сальвадорским собором.
Кудильеро
Этот муниципалитет в Испании входит в провинцию Астурия на побережье Бискайского залива. Городок привлекает красивейшими городскими пейзажами.
Небольшие домики под оранжевой черепицей, раскрашенные во все цвета радуги, живописно облепили зеленые холмы и скалы над морем.
Сантильяна-дель-Мар
Замыкает тройку муниципалитет в провинции Кантабрия с населением более 4 тысяч человек. Существует старая поговорка, что
В городке можно увидеть древнюю романскую церковь, а также знаменитую пещеру Альтамира с каменной живописью эпохи верхнего палеолита. Она объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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