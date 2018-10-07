Самый дорогой виски в мире: бутылка за $1 100 000

Бутылка была выставлена ​​на аукцион Bonhams в Эдинбурге, Шотландия, и установила мировой рекорд, став самой ценной бутылкой виски за всю историю человечества. Несмотря на рекорд, покупатель бутылки пожелал сохранить инкогнито и даже ставки делал по телефону.

Macallan был дистиллирован в 1926 году и до 1986 года хранился в бочке. Всего на розлив ушло 24 бутылки, и никто не может с уверенностью сказать, сколько из них сохранилось на сегодняшний день. Причина феноменальной стоимости кроется не столько в самом напитке, сколько в этикетке: если для 12 бутылок постарался Адами, то другой дюжиной занимался британский художник Питер Блейк (одна из известнейших его работ — обложка альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» бессмертных The Beatles).