Ученые рассказали об унаследованных от неандертальцев способностях человека

«Многие следы неандертальской ДНК уже исчезли из человеческого генома, тогда как другие никуда не пропали и даже стали очень распространенными среди наших предков, что указывает на очевидную пользу для них», — пояснил один из авторов исследования Дмитрий Петров из Стэнфордского университета (США).

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Развитие современных людей и неандертальцев шло разными путями. Первые жили на территории Африки, а вторые мигрировали и заселили Европу и Азию.

Изначально ученые полагали, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, но исследования 2009 года показали, что в геноме первых жителей Европы есть следы ДНК неандертальцев.

Петров со своими коллегами изучил структуру неандертальских сегментов в геноме современного человека.

Ученые опирались на то, что определенный участок ДНК сохраняется и передается далее, если имеет пользу для организма, если же он бесполезен или вреден со временем он полностью исчезает из генофонда.

При сравнении и объединении геномов разных людей, можно получить «исходную» цепочку ДНК, унаследованную от неандертальцев.