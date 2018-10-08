Ученые рассказали об унаследованных от неандертальцев способностях человека

«Многие следы неандертальской ДНК уже исчезли из человеческого генома, тогда как другие никуда не пропали и даже стали очень распространенными среди наших предков, что указывает на очевидную пользу для них», — пояснил один из авторов исследования Дмитрий Петров из Стэнфордского университета (США).
Развитие современных людей и неандертальцев шло разными путями. Первые жили на территории Африки, а вторые мигрировали и заселили Европу и Азию.
Изначально ученые полагали, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, но исследования 2009 года показали, что в геноме первых жителей Европы есть следы ДНК неандертальцев.
Петров со своими коллегами изучил структуру неандертальских сегментов в геноме современного человека.
Ученые опирались на то, что определенный участок ДНК сохраняется и передается далее, если имеет пользу для организма, если же он бесполезен или вреден со временем он полностью исчезает из генофонда.
При сравнении и объединении геномов разных людей, можно получить «исходную» цепочку ДНК, унаследованную от неандертальцев.
Проанализировав структуру 4500 генов, отвечающих за работу иммунитета, ученые выяснили, что процент ДНК неандертальцев в этом сегменте самый высокий. Соответственно благодаря неандертальцам люди могли приобрести повышенную стойкость к гриппу, лихорадке Денге, гепатиту С, а также ВИЧ.