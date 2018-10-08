Пожарным возвращают контроль за строительством после трагедии «Зимней вишни»

Источник: РИА "Новости"

«Каждый инспектор, подписавший акт на том или ином этапе строительства, будет нести ответственность за качество работы», — заявил один из авторов проекта замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Он добавил, что времена, когда проверки пожарных имели коррупционную составляющую давно прошли.

Поводом для введения закона стал пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 60 человек. После проверок 62 тыс. торговых центров и кинозалов по всей стране выяснилось, что в половине из них присутствуют нарушения требований пожарной безопасности.

На данный момент при проектировании зданий, предусматривающих массовое пребывание людей, необходимо соблюдать специальные технические условия, которые не включают в себя проверок на противопожарную безопасность.