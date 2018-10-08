Пенсионерам затягивают выплаты

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Власти снова хотят увеличить период дожития, который используется для расчета накопительной пенсии россиян. Это ведет к уменьшению ежемесячных выплат, снижая привлекательность накопительной системы, особенно на фоне пенсионной реформы. Эксперты называют такую политику безнравственной, чиновники — справедливой и сбалансированной, а пенсионные фонды — недостаточно жесткой. Для граждан в ней может быть только один плюс: увеличится возможность снять накопления разово, не растягивая на крошечные ежемесячные выплаты.

Правительство с 2019 года хочет вновь повысить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, законопроект об этом внесен в Госдуму. Планируется, что период дожития — то есть срок, исходя из которого рассчитывается накопительная пенсия, — увеличивается до 252 месяцев (до 21 года). В 2018 году он был на полгода меньше. Таким образом, расчетная пенсия сократится на 2,4%.

Период дожития увеличивают не впервые. До конца 2015 года он составлял 228 месяцев (19 лет). В целом за четыре года назначаемая пенсия может сократиться почти на 10%. В 2019 году планируется повысить срок еще на полгода.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2018 году должен составлять 263 месяца (около 22 лет).

Однако «в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии» до 2020 года его было решено повышать максимально на шесть месяцев в год.

«Подход позволяет осуществить постепенное (на протяжении пяти лет) доведение используемого для исчисления накопительной пенсии ожидаемого периода до величины, соответствующей реальной продолжительности жизни», — пояснили «Ъ» в Минтруде. «Мы поддерживаем, чтобы пенсии назначались исходя из данных, отражающих реальность», — заявили «Ъ» в ЦБ.

Пенсионные накопления будут выплачиваться женщинам с 55 лет и мужчинам — с 60 лет. При этом массовые выплаты начнутся с 2023 года. У граждан, формирующих пенсионные накопления в ПФР («молчуны» и клиенты частных управляющих компаний), средний счет составляет около 45 тыс. руб., у граждан, копящих на пенсию в НПФ, — около 70 тыс. руб.

При этом общий объем обязательств НПФ перед клиентами, то есть те деньги, которые должны быть выплачены, в 2018 году сократился в среднем на 1 тыс. руб. (см. «Ъ» от 7 июня). Связано это с заморозкой с 2014 года отчислений на накопительную компоненту пенсий, привлечением некоторыми фондами клиентов с низким счетом, а также потерями гражданами инвестиционного дохода при досрочной смене страховщика. В ПФР, который является основным источником оттоков клиентов, наоборот, обязательства растут, заверили там.

Повышение периода дожития сокращает и без того малую ежемесячную сумму выплат накопительных пенсий. «В тех условиях, в которых находится система, увеличение периода дожития и сокращение ежемесячных выплат можно назвать безнравственным шагом», — говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Но в Минтруде полагают, что такой подход (поэтапное увеличение периода дожития) «позволяет учесть как интересы самих граждан, которые получают право на назначение накопительной пенсии, так и интересы ПФР и НПФ, назначающих указанные пенсии». В НПФ вообще считают, что предусмотренное законопроектом увеличение периода дожития недостаточное.

«Заниженный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии повышает риск пережития. Формируется диспропорция между взносами и обязательствами», — указывает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. «Для НПФ, у которых большая часть застрахованных лиц — женщины, может наблюдаться актуарный дефицит. И увеличение периода дожития поможет его сократить», — отмечает заместитель гендиректора НПФ Сбербанка Елена Тетюнина.

Впрочем, увеличение периода дожития несет и положительные моменты отдельным категориям граждан: возрастает количество единовременных выплат при достижении пенсионного возраста, которые осуществляются, когда накопительная пенсия не превышает 5% страховой пенсии.

По оценке ЦБ, уже сейчас 89% участников накопительной системы получают такие выплаты, а с учетом увеличения страховой пенсии их доля должна возрасти. Для многих, считает член совета директоров АО «НПФ Согласие» Александр Вьюницкий, возможность получения разово определенной суммы, которая поможет решить ситуацию с текущим потреблением, гораздо выгоднее получения ежемесячно нескольких сотен рублей.