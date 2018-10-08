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11:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят «дома богов» в Венесуэле

Они возникли, когда Южная Америка и Африка ещё были одним континентом.

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На Гвианском плоскогорье в Южной Америке расположились горы с усеченной, плоской вершиной. Их называют тепуи.

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Слово «тепуи» на языке индейцев пемон, коренных жителей Венесуэлы, Бразилии и Гайяны, означает «дом богов». Увидев эти неприступные горы, которые стоят изолированно друг от друга и возвышаются над джунглями на 2 километра, легко поверить в любые мифы и легенды даже в наше время.

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Тепуи — это остатки гигантского плато, которое в доисторические времена простиралось от Атлантики до рек Амазонка, Ориноко и Риу-Негру. Ученые считают, что они появились 200 млн лет назад на месте озера, когда Южная Америка и Африка ещё были одним континентом.

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Тепуи состоят из песчаника или кварцита. Во многих из них вода промыла целые пещеры и гигантские карстовые воронки. Столовые горы настолько фантастичны, что вдохновляют художников, писателей и режиссеров на создание многих произведений.

Именно отчеты об экспедициях 19 века в район тепуй вдохновили Артура Конан Дойля написать роман «Затерянный мир». В нем идет речь об открытии плато, населённого доисторическими видами животных и растений.

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Тепуи и в самом деле «хранят» многие эндемичные виды растений и животных. Именно поэтому их еще называют «экологическими островами».

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Одна из самых известных тепуй — гора Рорайма, расположенная в Национальном парке Канайма на юго-востоке Венесуэлы. Ее высота составляет 2723 м над уровнем моря. В районе горы берут начало реки бассейнов Ориноко, Амазонки и Эссекибо.

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Крупнейшая из тепуй носит название Ауян-Тепуи. Площадь поверхности ее плато составляет 700 квадратных километров. С этой горы низвергается самый высокий водопад в мире Анхель высотой 979 м.

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А вот тепуи Серро-Сарисариньяма известна тем, что пронизана круглыми воронками глубиной и диаметром около 350 м. На их дне произрастают уникальные растения.

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