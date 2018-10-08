Как выглядят «дома богов» в Венесуэле
Они возникли, когда Южная Америка и Африка ещё были одним континентом.
Они возникли, когда Южная Америка и Африка ещё были одним континентом.
На Гвианском плоскогорье в Южной Америке расположились горы с усеченной, плоской вершиной. Их называют тепуи.
Слово «тепуи» на языке индейцев пемон, коренных жителей Венесуэлы, Бразилии и Гайяны, означает «дом богов». Увидев эти неприступные горы, которые стоят изолированно друг от друга и возвышаются над джунглями на 2 километра, легко поверить в любые мифы и легенды даже в наше время.
Тепуи — это остатки гигантского плато, которое в доисторические времена простиралось от Атлантики до рек Амазонка, Ориноко и
Тепуи состоят из песчаника или кварцита. Во многих из них вода промыла целые пещеры и гигантские карстовые воронки. Столовые горы настолько фантастичны, что вдохновляют художников, писателей и режиссеров на создание многих произведений.
Именно отчеты об экспедициях 19 века в район тепуй вдохновили Артура Конан Дойля написать роман «Затерянный мир». В нем идет речь об открытии плато, населённого доисторическими видами животных и растений.
Тепуи и в самом деле «хранят» многие эндемичные виды растений и животных. Именно поэтому их еще называют «экологическими островами».
Одна из самых известных тепуй — гора Рорайма, расположенная в Национальном парке Канайма на
Крупнейшая из тепуй носит название
А вот тепуи
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