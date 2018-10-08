Минкульт вышел из числа организаторов «Золотой маски»

«В связи с тем что ведомство не считает целесообразным в дальнейшем выступать в качестве организатора премии информируем о сложении соответствующих полномочий», — приводит РБК выдержку из письма.

В пресс-службе Минкульта изданию заявили, что министерство всегда играло «формальную роль» в организации премии, а наличие или отсутствие ведомства в числе организаторов «не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования». «Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений», — сказали в пресс-службе министерства.