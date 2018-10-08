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13:03 (мск), источник: Ведомости

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов «юбилейной» премии по экономике

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2018 г. присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, бывшему главному экономисту Всемирного банка, за разработку экономических моделей и методов для исследования климатических изменений и макроэкономического анализа.

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Источник: Nobel Prize

Решение принял Нобелевский комитет при Королевской академии наук.

Лауреаты премии этого года разработали методы, затрагивающие фундаментальные проблемы нашего времени и позволяющие решить вопросы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения мира, говорится в сообщении комитета в Twitter.

Нордхаус стал первым человеком, который создал количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатом. Его модель используется для изучения последствий политики в области климатических изменений, в частности, влияния введения налогов на выбросы углерода.
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Премия по экономике не упоминалась в завещании Альфреда Нобеля от 1895 г. Она была учреждена гораздо позже — в 1968 г. Государственным банком Швеции в связи с его 300-летием. С тех пор банк ежегодно отчисляет на награждение сумму, равную одной Нобелевской премии.

В 2017 г. премия была присуждена американцу Ричарду Талеру за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Талер «включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия экономических решений» и «дал нам новое понимание того, как человеческая психология влияет на принятие решений», отмечалось в заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук.

Нобелевские премии в других областях вручали с 1 октября — уже были объявлены имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике, по химии и Нобелевской премии мира. Официальное награждение лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн).

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