Нобелевский комитет назвал имена лауреатов «юбилейной» премии по экономике

Источник: Nobel Prize

Решение принял Нобелевский комитет при Королевской академии наук.

Лауреаты премии этого года разработали методы, затрагивающие фундаментальные проблемы нашего времени и позволяющие решить вопросы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения мира, говорится в сообщении комитета в Twitter.

Нордхаус стал первым человеком, который создал количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатом. Его модель используется для изучения последствий политики в области климатических изменений, в частности, влияния введения налогов на выбросы углерода.

Премия по экономике не упоминалась в завещании Альфреда Нобеля от 1895 г. Она была учреждена гораздо позже — в 1968 г. Государственным банком Швеции в связи с его 300-летием. С тех пор банк ежегодно отчисляет на награждение сумму, равную одной Нобелевской премии.

В 2017 г. премия была присуждена американцу Ричарду Талеру за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Талер «включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия экономических решений» и «дал нам новое понимание того, как человеческая психология влияет на принятие решений», отмечалось в заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук.