SpaceX Маска успешно запустила новую ракету. Фото и видео очевидцев
Компания SpaceX Илона Маска минувшей ночью произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с ракетодрома в Калифорнии.
Компания SpaceX Илона Маска минувшей ночью произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с ракетодрома в Калифорнии.
Запуск был произведен с
Яркое пламя ракетных двигателей разогнало ночную тьму над Калифорнией, к восторгу очевидцев, наводнивших соцсети красочными фото и видео запуска.
Старт состоялся в 19.21 по местному времени, а спустя восемь минут первая ступень
Среди очевидцев запуска был и мэр
До сих пор компания SpaceX запускала свои ракеты повторного использования либо с мыса Канаверал в штате Калифорния, либо с морских платформ в Атлантике, и нынешний, 30-й по счету запуск ракеты Falcon 9, стал первым на Западном побережье.
Аргентинский радиолокационный спутник будет передавать на Землю информацию о метеоусловиях, состоянии почвы и урожаях с орбиты высотой 620 км.
Илон Маск присутствовал при старте и опубликовал собственные фото с места события.
В последнее время имя Маска постоянно муссируется в средствах массовой информации
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