Что провоцирует дежавю и как долго оно может длиться: малоизвестные факты

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Почему мы сталкиваемся с дежавю? Чем можно объяснить этот феномен?

1. Путешествия провоцируют дежавю

Чаще всего дежавю связано с определенным местом, которое кажется нам знакомым, несмотря на то что мы никогда до этого здесь не бывали, говорит исследователь Крис Мулен, изучающий явление дежавю.

Это происходит потому, что новое место провоцирует серьезный «конфликт» между ощущением, что что-то вам уже знакомо, и пониманием того, что это вам не может быть знакомо.

Исследования показывают, что чем больше человек путешествует, тем чаще он сталкивается с ощущением дежавю.

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2. Молодые люди чаще испытывают дежавю

Ощущение дежавю люди чаще испытывают в молодости, но, как правило, не чаще, чем раз в месяц.

С возрастом, годам к 40−50 ощущение дежавю повторяется реже… 60-летние испытывают ощущение дежавю только раз в год.

3. Дежавю длиною в день

Для большинства людей это редкое, мимолетное ощущение, но в некоторых случаях дежавю может не покидать вас целый день — и это уже серьезная проблема.

Лиза из Манчестера впервые испытала длительное ощущение дежавю в 22 года. По ее словам, это ощущение могло не покидать ее весь день.

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«Я просыпалась утром, и понимала, что это утро уже было в моей жизни», — говорит она.

Со временем Лиза стала переживать ощущения дежавю все чаще — и они были довольно устойчивыми, что влияло на восприятие действительности и мешало ей.

Позже выяснилось, что такое устойчивое ощущение дежавю было связано с определенным видом эпилепсии — височной эпилепсией. Когда удалось выявить эту связь, врачи смогли назначить ей лечение.

4. Дежавю связано с ошибкой в работе систем памяти

Изучая случаи продолжительного и частого появления ощущения дежавю, ученые смогли выяснить возможные причины этого явления.

Они полагают, что ощущение дежавю связано с работой височной доли головного мозга, которая отвечает за ощущение того, что мы что-то переживаем не первый раз.

Ощущение ложных воспоминаний становится следствием определенных нарушений в процессе работы памяти. Когда работа систем хранения воспоминаний рассогласовывается, это заставляет мозг «путать» настоящее с прошлым.

Таким образом, у нас появляется ложное ощущение того, что все это уже было.

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Существует еще одно объяснение феномену дежавю, которое говорит о двух параллельных действительностях. Когда они сталкиваются, мы переживаем ощущение «дежавю».

На самом деле, есть еще одна теория, которая связывает ощущения дежавю с реинкарнацией.

5. От дежавю мозг помогает нам избавиться с помощью «системы перепроверки фактов»

Ученые полагают, что наш мозг имеет вторую систему, которая контролирует работу височной доли головного мозга.

Исследователи описывают эту комбинацию как систему перепроверки фактов, которая помогает нам понять, что мы испытываем ложные ощущения. Это понимание помогает избавиться от ощущения дежавю.

6. Вам может показаться, что вы способны предсказывать будущее

Когда мы испытываем сильное ощущение дежавю, нам может показаться, что мы способны предсказать, что произойдет дальше.

По словам Криса Мулина, так происходит, потому что наша память помогает нам «предвидеть» будущее.

Память помогает нам избегать одних и тех же ошибок и предвидеть, что может произойти. Крис Мулин Ученый

Иногда, когда к формированию ощущения дежавю подключено больше областей мозга, чем обычно, ощущение дежавю может затронуть наши эмоции, а также сформировать ощущение, что вы знаете, что произойдет дальше.

7. Антоним дежавю — жамевю

Жамевю — состояние, противоположное дежавю, это внезапно наступающее ощущение того, что хорошо знакомое место или человек кажутся совершенно неизвестными или необычными.

Вам, возможно, знакомо это ощущение, когда лицо знакомого человека кажется внезапно совершенно незнакомым.

Вы можете испытывать жамевю, когда пишете слово, и в какой-то момент оно вам кажется совершенно новым и незнакомым.

По словам Криса Мулина, это ощущение можно вызвать, повторяя знакомое слово до тех пор, пока оно полностью не утратит для вас значение и не станет просто сочетанием звуков.

8. Автор термина дежавю — психолог Эмиль Буарак

Термин дежавю впервые был использован психологом Эмилем Буараком, который в 1876 году описал этот феномен в письме французскому научному журналу Revue Philosophique.

В течение долгого времени ощущение дежавю считалось паранормальным явлением.