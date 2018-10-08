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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

Чечня возглавила рейтинг российских регионов с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании «Финэкспертиза» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Рост тарифов в августе составил там 9,19 процента против 3,56 процента в среднем по России.

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Источник: РИА "Новости"

На втором и третьем местах идут Кировская и Псковская области: 8,65 и 6,77 процента соответственно. Сразу в четырех субъектах РФ цены на услуги ЖКХ в августе снизились, несмотря на ежегодное плановое повышение тарифов: в Севастополе на 0,53 процента, в Камчатском крае — на 2,06 процента, в Тюменской области — на 2,78 процента и в Тюменской области за вычетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов — на 9,92 процента.

Тарифы за отопление, газ и горячее водоснабжение сильнее всего выросли в Чечне (на 14, 14,02 и 38 процентов, при этом оставшись одними из самых низких в стране за счет эффекта низкой базы), за холодное водоснабжение — в Якутии (на 12,34 процента), за электроэнергию — в Крыму (на 11,06 процента).

Самое незначительное повышение тарифов было отмечено в Тюменской области (без учета двух автономных округов). Там в августе подешевело отопление (на 21,52 процента), горячее водоснабжение (на 19,64 процента) и холодное водоснабжение (на 9,09 процента).

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Газ сильнее всего подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе (на 22,19 процента). Цены на электроэнергию остались на прежнем уровне в Бурятии, Камчатском крае и на Чукотке.

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