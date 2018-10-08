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17:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Киселев обругал статью о «гитлеровском» летчике и попал под шквал критики

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» раскритиковал материал журнала «Дилетант» о немецком летчике Эрихе Хартманне и обвинил редакцию в русофобии. Запись передачи от 7 октября доступна на YouTube. В ответ главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал его лакеем и припомнил журналисту скандал с виллой в Крыму.

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Источник: РИА "Новости"

«Журнал “Дилетант”, что в родственных связях с радиостанцией “Эхо Москвы”, опубликовал восторженную статью о гитлеровском военном летчике», — сообщил Киселев. Он назвал материал проявлением презрения к «культурному коду российского народа».

Разбирая статью, ведущий вспомнил скандальный опрос на телеканале «Дождь», в котором телезрителям задали вопрос, надо ли было сдавать Ленинград немецкой армии, чтобы спасти жителей города от блокады.

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«Так сейчас ведь то же самое. Нам подсовывают какого-то гитлеровского летчика, а мы вроде как должны восхищаться его лихостью в уничтожении сотен советских пилотов», — заключил Киселев. Он отметил, что статья являлась обзорной, однако заявил, что журналисты издания «чернуху лепили». В финале журналист сообщил, что Роскомнадзор подозревает «Дилетант» и «Эхо Москвы» в провокациях.

Высказывания Киселева вызвали негодование главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Он опубликовал в Twitter несколько снимков, которые указывают на связь Киселева с украинскими политиками. «Из жизни лакеев. А ведь Порошенко тогда еще даже не президент», — подписал он фото, где журналист жарит картошку для украинского лидера Петра Порошенко. Со слов Венедиктова, так Киселев заработал на «дачку в Крыму еще на Украине». Позднее главред «Эха Москвы» опубликовал фото Киселева в одежде национальных цветов Украины, добавив, что для телеведущего «гривны не пахнут».

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Ранее одна из газет Феодосии опубликовала материал о вилле гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле. Почти сразу тираж был изъят из продажи, с сайта статья была удалена, а ее автора, крымского архитектора Владимира Мазурина, уволили с работы.

Следите за развитием темы«Скандал вокруг статьи о вилле в Крыму»
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