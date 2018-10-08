Кому и за что присудили Нобелевские премии — 2018

Источник: AP 2018

Читайте также Что такое лазерный пинцет? Объясняем открытие лауреатов Нобелевской премии в 100 и 500 словах

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Церемонией объявления лауреатов Премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в понедельник завершилась Нобелевская неделя.

Премию получат американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата.

«Они открыли двери на пороге нового экономического анализа действительно важных фундаментальных вопросов долгосрочного роста и глобального процветания», — так прокомментировал этот выбор Нобелевского комитета профессор экономики Стокгольмского университета Торстен Перссон.

По его словам, ученые достойны награды за разработку новых методов.

«Когда речь идет об Уильяме Нордхаусе, то здесь все конкретно. Его модели используют процесс Межправительственной группы экспертов по изменению климата для оценки различных мер политики в области климата. Что касается Ромера, то здесь более глубоко научное значение, так как он открыл дверь для потока новых, замечательных исследований о том, почему некоторые страны богаты, а другие бедны. И есть также более практическое применение, например, как разработать закон о патентах», — добавляет Перссон.

Комитеты прислушались к критике

В этом году среди новых обладателей награды сразу две женщины.

Это свидетельствует о том, что Нобелевские комитеты прислушались к критике, которая звучала в их адрес в 2017 году, когда два года подряд среди обладателей почетной награды не было женщин.

В прошлом году руководство Королевской академии наук обещало принять соответствующие меры, чтобы исправить положение. Научной элите, выдвигающей кандидатов на премию, было предложено обратить на этот аспект особое внимание — найти соответствующие кандидатуры и «стремиться к многообразию». В итоге в номинации «Физика» лауреатом стала Донна Стриклэнд — первая с 1963 года женщина, которая получила премию в этой области, в номинации «Химия» награды удостоена Фрэнсис Арнольд, пятая женщина-химик, которая будет обладать Нобелевской премией.

Еще одной особенностью этой Нобелевской недели стало то, что не было объявлено имя лауреата по литературе — он, возможно, будет назван в 2019 году. Шведская академия, присуждающая эту премию, приняла в мае решение о переносе присуждения на фоне того, что число ее членов стало меньше и что «во всем мире ослабло доверие» к ней. Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, однако после скандала на практике в ней осталось 11 литераторов. Авторитетность выбора лауреата таким малым числом голосов могла бы стать спорной, о чем также заявил Нобелевский фонд.

Научные номинации

В научных номинациях — медицине, физике, химии, экономике — члены Нобелевских комитетов часто сетуют на трудности в работе, связанные с большим количеством по-настоящему крупных открытий, которые им хотелось бы отметить премией.

Как и во многие предыдущие годы, абсолютное большинство наград здесь досталось ученым из США. Шесть из десяти лауреатов представляют эту страну, лишь двое — Европу, по одному — Канаду и Японию.

Лауреатами Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Работы обоих ученых создают основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, они являются новой вехой в борьбе со злокачественными опухолями.

Читайте также Миллиард лет эволюции за неделю. Объясняем смысл Нобелевской премии по химии в 100 и 500 словах

Премия в области физики была присуждена ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики». Премию присудили за два открытия: половину награды получит Эшкин с формулировкой «за оптические пинцеты и их применение в медицине», вторую — Мур и Стрикланд «за разработку ультракоротких световых импульсов».

Открытия нобелевских лауреатов в области лазерной физики и прежде всего изобретение Chirped Pulse Amplification, — метода, позволяющего создавать высокоинтенсивные ультракороткие лазерные импульсы, позволило значительно расширить область применения лазерных систем. Она простирается от изготовления передовых материалов до медицины, например, операций на глазах с применением лазера.

Нобелевская премия 2018 года в области химии была присуждена ученым Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания) «за фаговое отображение пептидов и антител». Лауреаты премии этого года придумали мощный инструмент, чтобы создавать белки, которые не существовали в природе, и придавать этим белкам нужные свойства.

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-41525650/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Премия мира

Когда речь заходит о премии мира, выбор Норвежского нобелевского комитета обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и экспертов. Однако этом году в этом отношении нареканий не было.

Читайте также Что такое иммунотерапия рака? Объясняем открытие лауреатов Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Наде Мурад. Премия будет вручена «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов. Они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв», — говорится в заявлении Норвежского нобелевского комитета.

«Мы говорим, что женщины особо подвержены сексуальному насилию во время вооруженных конфликтов. И этой премией мы хотим подчеркнуть трудное положение женщин», — пояснила председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

«Нашей целью было, с одной стороны, — привлечь внимание к сексуальному насилию, с другой — подчеркнуть ответственность стран и что мы обвиняем и осуждаем преступников. Конечная цель, конечно же, в том, чтобы покончить с этим», — добавила она.

Вручение премии

Начиная с 1901 года Нобелевскую премию вручали 585 раз. Лауреатами стали 896 человек и 27 организаций, из них 79 получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.