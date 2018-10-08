Самое дешевое жилье в России нашли на Урале и в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Магнитогорске составила к началу октября 28,8 тысячи рублей. В Махачкале показатель оказался на уровне 33,3 тысячи, в Нижнем Тагиле — 34,5 тысячи рублей. В пятерку российских городов с самым дешевым жильем вошли также Брянск и Курган (35,6 и 36,4 тысячи рублей за метр соответственно).

Максимальные показатели зафиксированы в Москве, Петербурге и Сочи — 206, 114,6 и 98,4 тысячи рублей за метр. Высокая стоимость метра отмечается также во Владивостоке (93 тысячи) и Севастополе (87 тысяч рублей за метр).

Средняя цена мента вторичного жилья в крупных городах России составила, по данным аналитиков портала, 55,7 тысячи рублей.

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