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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Самое дешевое жилье в России нашли на Урале и в Дагестане

Самые низкие цены на жилье среди крупных городов России по итогам трех кварталов 2018-го зафиксированы в Магнитогорске, Махачкале, Нижнем Тагиле, Брянске и Кургане. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Источник: РИА "Новости"

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Магнитогорске составила к началу октября 28,8 тысячи рублей. В Махачкале показатель оказался на уровне 33,3 тысячи, в Нижнем Тагиле — 34,5 тысячи рублей. В пятерку российских городов с самым дешевым жильем вошли также Брянск и Курган (35,6 и 36,4 тысячи рублей за метр соответственно).

Максимальные показатели зафиксированы в Москве, Петербурге и Сочи — 206, 114,6 и 98,4 тысячи рублей за метр. Высокая стоимость метра отмечается также во Владивостоке (93 тысячи) и Севастополе (87 тысяч рублей за метр).

Средняя цена мента вторичного жилья в крупных городах России составила, по данным аналитиков портала, 55,7 тысячи рублей.

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Ранее Минстрой России опубликовал приказ «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», согласно которому самыми высокими цены на жилье в начале четвертого квартала оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области. Минимальные показатели отмечены в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области.

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